Amenazó a su expareja, le incendió la casa y lo condenaron a 2 años de cárcel

Tras asumir su responsabilidad en cuatro hechos cometidos contra su ex pareja, que incluyó amenazas e intentos de incendiarle la casilla ubicada en un barrio de la ciudad de Neuquén, Gustavo Roldán fue condenado a dos años de prisión condicional.

La condena fue determinada por la jueza Natalia Pelosso que estuvo a cargo de una audiencia de procedimiento abreviado, realizada el jueves, donde la asistente de la unidad fiscal de Violencia Contra las Mujeres, Diversidades y Delitos Sexuales, Analía García, detalló los cuatro hechos cometidos por Roldán los primeros días de septiembre de 2023 en un contexto de situación de violencia de género y en perjuicio de una mujer con la que Roldán mantuvo una relación de pareja.

El primero de los hechos ocurrió los primeros días de septiembre del año pasado cuando el imputado se dirigió al terreno donde su expareja iba a habitar una casilla, y empuñando un hacha la amenazó de muerte frente a testigos. El segundo, ocurrió el 7 de septiembre por la tarde cuando Roldán llamó a su expareja por teléfono desde un número desconocido y la amenazó diciéndole que le iba a quemar la casilla. Al otro día, a las 11, la mujer recibió la misma amenaza a través de una llamada y unos minutos después el hombre llegó a la humilde vivienda armada de nylons y maderas y comenzó a incendiarla. Gracias a la intervención de vecinos que apagaron el incendio inmediatamente, sólo se produjeron daños parciales.

García le atribuyó los delitos de amenazas agravadas por uso de arma impropia, amenazas simples y daño, todo en concurso real y en carácter de autor. Además de asumir la responsabilidad, Roldán aceptó cumplir 2 años prisión de ejecución condicional,

Luego de escuchar a las partes, avaló el acuerdo, declaró la responsabilidad penal y fijó la condena de 2 años de prisión condicional. Además, la magistrada estableció reglas de conducta entre las cuales fijó la obligación de Roldán de establecer domicilio en otra provincia, no volver a Neuquén por el plazo de la condena, no consumir estupefacientes ni abusar de bebidas alcohólicas y no cometer nuevos delitos.