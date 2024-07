Caso Loan: Laudelina, la tía del nene quedó detenida

Este viernes se cumplen 22 días desde que Loan Danilo Peña, el nene de 5 años de Corrientes, desapareció. Hay seis detenidos y todavía la principal hipótesis de la Justicia Federal es que fue secuestrado con fines de trata de personas.

Lo nuevo en el caso, es que hoy Laudelina, la tía del nene quedó detenida luego de declarar ante la Justicia Federal que la imputó por "su participación en el ocultamiento y sustracción del menor". De esta forma, se convirtió en la séptima imputada, pero declararon su prisión preventiva.

Laudelina, que vive en el pueblo 9 de Julio, es la pareja de Bernardino Benítez, uno de los primeros tres detenidos del caso y hermana de José, el padre del niño desaparecido.

El viernes pasado, declaró ante la Justicia Federal y supuestamente brindó pistas falsas al decir que Loan había muerto al ser atropellado por la camioneta del marino Carlos Pérez y la empleada municipal María Caillava. Luego dio detalles de dónde habían escondido el cuerpo, que hasta el día de hoy no apareció.

Carlos Pérez y María Caillava, dos de los detenidos más complicados en la causa. Peritaron su camioneta.

Además, se refirió al hallazgo de la zapatilla del nene durante los primeros días de rastrillajes y confesó que fue ella quien la plantó luego de que Caillava la llamara para amenazarla. "Me pidió que plantara la zapatilla en algún lugar", aseguró.

En este sentido, una de las ruedas de la camioneta del matrimonio dio positivo de luminol y también se encontraron manchas hemáticas y el paragolpes está hundido y tiene “adherencia de sustancias rojas”.

Todos los que participaron del almuerzo el 13 de junio cuando desapareció Loan.

Caso Loan: Camila dijo que está amenazada y volvió a apuntar contra Laudelina

Camila, la prima de Loan, que también estuvo el 13 de junio en el almuerzo familiar, desmintió los dichos de la mujer: "Yo desconfío de Laudelina", y remarcó que "si no pudieron concretar llevarse a Loan y a mi nena, van a intentarlo con otro. No quiero que le pase a otro chico lo mismo”.

Además, este viernes dijo que vive permanentemente amenazada tras sus declaraciones al asegurar que “tengo miedo de que nos quieran hacer callar” porque hay autos que pasan regularmente por la puerta de su casa.

“Espero que se termine todo esto. Porque a mí me duele ver a la familia de lejos, en la manifestación, me duele la forma en la que están sufriendo. Me duele ver a los hermanos, a la mamá y al papá. Imagínate mi nena, que me pregunta una y otra vez si él va a volver. Y no sé qué decirle”, afirmó.

Camila, la prima de Loan, denunció amenazas.

Caso Loan: la reacción de Antonio Benítez al enterarse de la versión que contó Laudelina

Carlos Coria García, el abogado que renunció a la defensa del Antonio Benítez (tío de Loan y esposo de Laudelina), dijo que luego de que el hombre se enterara desde la cárcel la confesión de su pareja "quedó totalmente sorprendido, congelado, como si hubiese visto un fantasma”.

Además, manifestó que Benítez mantiene la versión que contó desde el primer día de que fue hasta el naranjal, “se da cuenta que Loan no está y vuelve”.