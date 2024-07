Un detenido por el crimen de Carlitos, el caballo de equinoterapia de Catriel

El Ministerio Publico Fiscal de Río Negro comunicó que un hombre fue acusado de abigeato agravado por sustraer un caballo, faenarlo y despostarlo. Carlitos, era un caballo utilizado por una asociación civil de Catriel para llevar a cabo sesiones de equinoterapia destinadas a personas con discapacidad.

Según indicó la fiscalía el hecho investigado ocurrió el 2 de julio alrededor de las 15:45. Aquel día el imputado junto a otro hombre se dirigieron al predio de la asociación civil "Kawell Anay" para robar a Carlitos. Luego lo habrían trasladado hasta el lugar donde residía el imputado para matarlo y posteriormente despostarlo. En el lugar intentaron ocultar los restos, parte de su carne la cocinaron y el resto la congelaron en un freezer.

Un video de una cámara de seguridad registró al acusado y a su acompañante durante el robo. La justicia pudo identificar al acusado, lo que llevó a iniciar una investigación en su contra y solicitar un allanamiento en su vivienda.

En ese allanamiento se encontró carne de potro y restos del animal que fueron identificados por el querellante como de Carlitos. Además, en el patio encontraron enterradas las vísceras y el cuero del animal.

Tanto la fiscalía como la querella requirieron la prisión preventiva del acusado porque consideraron que en caso de recuperar la libertad el hombre podría entorpecer la investigación. Además, argumentaron que en caso de recaer condena la misma sería de cumplimiento efectivo, ya que el imputado había intentado ocultar evidencias relevantes para el caso, y por lo tanto podría interferir en la declaración de testigos. Aún falta identificar a la otra persona involucrada en el hecho.

El abogado particular que asistió al imputado consideró que el hecho no se encuadra| en la figura de abigeato sino que se trataba de un robo o un hurto y agregó que no existían riesgos procesales, por lo que requirió medidas cautelares alternativas.

Sin embargo, la jueza de garantías hizo lugar al pedido de la acusación por lo que tuvo por formulados los cargos en los términos requeridos y dictó la prisión preventiva del imputado. En consecuencia, permanecerá detenido mientras avanza el proceso penal en su contra.

Carlitos era un caballo que formaba parte de la Asociación Civil Kawell Anay y ayudaba a realizar tareas de equinoterapia para la rehabilitación de personas con discapacidad. La Asociación cuenta con un predio en la zona rural de Catriel que fue del lugar donde el mismo fue robado.