Denunció al compañero de trabajo: le mandaba fotos del pene

Primero fueron mensajes en las redes sociales y luego propuestas sexuales. La víctima bloqueó a su compañero de trabajo; sin embargo, continuó con el acoso y hasta le envió varias fotos de su pene. Cansada, decidió denunciarlo y la Justicia le prohibió acercarse.

La mujer de Cinco Saltos se presentó en la Justicia el pasado martes. Cansada de los acosos, planteó un padecimiento que se extendió durante mucho tiempo. Su compañero de trabajo no entendió nunca que "no es no".

La víctima explicó que en un primer momento existió vínculo porque eran compañeros de trabajo, pero que nunca hubo otro tipo de relación.

La temática de los mensajes que enviaba su compañeros pasaron a ser sexuales y, aunque lo bloqueó de las redes, utilizó identidades falsas para continuar con el acoso.

En el Juzgado de Paz, dónde tramita la causa, la mujer mostró unas diez capturas de pantalla con fotos del pene de su compañero, que él le enviaba sin su consentimiento. Pero, la gota que colmó el vaso fue un mensaje que recibió la semana pasada: "Culona, salí del gym y vamos". Por lo que fue a la Comisaría 7° y denunció.

El juez de Paz resolvió medidas de protección por “el temor que le genera la situación" y el hombre no podrá acercarse a menos de 200 metros de la chica. Tampoco podrá contactarla por redes, por teléfono o por terceros.

El acosador deberá realizar "tratamientos psicoterapéuticos a través de programas reflexivos, educativos, de prevención y erradicación de la violencia de género, a fin de internalizar su responsabilidad, abandonar y deslegitimar sus comportamientos violentos”.

Cyberflashing

Cada vez más mujeres son víctimas del cyberflashing, un tipo de acoso por el que reciben fotos no deseadas de hombres desnudos en el celular.

El delito de exhibiciones obscenas se encuentra penado en el artículo 129 del Código Penal, pero lamentablemente tiene una pena de multa de 1.000 a 15.000 pesos. Si los afectados o las afectadas son menores de edad, ahí sí la pena es de prisión de 6 meses a 4 años.