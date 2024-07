Investigan los motivos por los que la nena caminaba sola de noche por Regina

Acurrucada en el piso, temblando en posición fetal y con la piel pálida . Así fue que Paula, una vecina de Villa Regina, encontró a una nena de 5 años en la calle de noche mientras hacían -7ºC. La menor quedó en la casa de su abuela materna, mientras las autoridades investigan los motivos de lo sucedido.

"Quiero acompañarla hasta que la Justicia determine dónde quedará", aseguró la mujer en "Así Estamos" por Mitre Patagonia. Ella volvía de una cena en su auto cuando su hija le insistió en ayudar a un "perrito" que tenía frío por la calle Martín Fierro. Cuando se percataron que era una nena, afloró la desesperación: "Yo entré a los nervios y ella que no la podía calmar porque era un solo llanto, mi marido me dice (por teléfono): 'No, quedate ahí y llama a la policía'".

Después, Paula se cruzó con la policía, quienes en primera instancia le habían dicho que no iban a tomar el caso. Mientras esperaban órdenes directas del comisario, llegó la mamá de la menor caminando desde la calle Mitre. "La señora no me hablaba, no dirigió ninguna palabra. Lo único que indicó fue cómo llegar al domicilio donde la podíamos llevar a ella y a la nena", comentó Paula.

Si bien ella pidió llevarla al hospital para asegurarse que no sufría ningún grado de hipotermia, finalmente terminó yendo a la casa de su abuela materna, en donde actualmente se encuentra. Sin embargo, Paula no superó su indignación: "Su mamá no sé por qué la dejó ahí, hacia dónde fue ella, si había ido a buscar algún lugar, qué le pasó, no se sabe".

Paula señaló que vecinos se acercaron y le indicaron que en el barrio donde vive la niña suelen estar días sin comer y sin bañarse. Ahora, acompañada por la Asociación Civil de Mujeres, la vecina que la encontró radicó la denuncia "en representación de la niña" y aguardan saber cómo avanzan.

Además, en la causa está interviniendo la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (SeNAF) y la Comisaría de la Familia. Mientras, los vecinos de Regina se acercan a la casa de la chica para donar ropa y juguetes.