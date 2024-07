Un camarada denunció al líder de los policías rebeldes

Las constantes denuncias del líder del denominado Consejo de Bienestar Policial, esta vez tuvieron una rápida respuesta de un penitenciario que presentó un reclamo en la Justicia contra Rubén Ángel Muñoz por una campaña de difamación en su contra. El trabajador de la casa Pre-egreso, anexo del Penal N° 3 de Bariloche, fue acusado de connivencia con los presos que debía custodiar.

La historia de Muñoz está llena de controversias. Este ex sargento fue exonerado de la Policía de Río Negro en 2019. Su legajo revela una docena de sumarios administrativos por faltas graves de respeto hacia la cúpula de la fuerza y el entonces gobernador Alberto Weretilneck. Sancionado con 125 días de suspensión, el 19 de julio de 2019 se decidió su cesantía. Otras seis causas que se analizaban en el Tribunal de Disciplina quedaron sin efecto, debido a perder la condición de policía extinguió la acción disciplinaria, según el Reglamento del Régimen Disciplinario Policial.

Tras quedar afuera de la Policía, Muñoz conformó el Consejo de Bienestar Policial, amparado en pelear por los derechos de los policías que tienen la imposibilidad de sindicalizarse. Su agrupación fue generando consenso entre el personal en actividad y sobre todo entre los retirados, quienes padecen sueldos muy bajos por una vieja disputa entre la ANSES y la provincia de Río Negro como consecuencia de la transferencia de la Caja de Previsión a la Nación en la década del 90.

Aunque no se le conocía trabajo estable, Muñoz viajaba por toda la provincia junto a su novia, una policía en actividad. Muchos uniformados aportaban parte de sus sueldos a la cuenta del líder rebelde. Pero también, ante el rol protagónico que jugó durante la campaña electoral, sus movimientos habrían sido financiados desde el sorismo, donde ahora ocupa un cargo como asesor de Juan Mercado en el Consejo Deliberante.

Muñoz es un reconocido militante del sorismo, incluso trabaja como asesor de un consejal de Unión por Roca.

Desde la asunción de la nueva composición, el "Gato", como lo conocen, ocupa un lugar de privilegio como mano derecha del concejal Mercado, de origen socialista pero devenido a sorista en la última década. A Muñoz se lo ve en cada una de las reuniones del bloque Pasión por Roca, acompañando a su jefe.

También enfrenta una causa por amenazas que le realizó el ex Jefe de Policía y actual Ministro de Seguridad de Río Negro, Daniel Jara, que está muy cerca de llegar a juicio y Muñoz podría volver a recibir una condena con el riesgo de quedar tras las rejas. Es que la pena por la toma de la Regional II era condicional y debía mantenerse alejado de cualquier otro delito. El ex policía enfrentó a su ex jefe en un conocido supermercado de Roca.

La denuncia del penitenciario

Al ver inundada las redes sociales con fotos y videos con su imagen y su nombre, el penitenciario intenta limpiar su nombre y proteger su reputación. Presentó ante la Justicia copias de la publicación y el malicioso texto que acompaña la foto.

El 30 de mayo pasado, la página del Consejo de Bienestar Policial de Río Negro detonó la primera bomba al publicar en Facebook una imagen del empleado junto a internos de la casa Pre-egreso. Aunque su nombre no se mencionaba, el texto adjunto estaba cargado de insinuaciones venenosas, dejando entrever oscuros secretos y alianzas peligrosas. Muñoz publicó un video en las redes del Consejo de Bienestar Policial en el que acusa a un penitenciario de colaborar con los presos.????

Pero la situación alcanzó niveles insospechados el 5 de julio. En un video explosivo, difundido en Facebook y TikTok, Muñoz acusó directamente al empleado, mencionándolo por su nombre y apellido, de tener una sospechosa afinidad con los detenidos y de almacenar en su domicilio artículos robados. Sin presentar alguna prueba que respalde las graves acusaciones.

El denunciante, herido en su honor, asegura que estas imputaciones son infundadas y forman parte de un enfrentamiento personal que mantiene Muñoz con las nuevas autoridades policiales, con el ministro Jara y el gobernador Weretilneck, rival histórico de la familia Soria, a quien acompaña el ex policía en cada uno de los actos.

El penitenciario exige que el Consejo de Bienestar Policial de Río Negro y Muñoz se retracten públicamente y reparen el daño causado a su buen nombre.