Femicidio en Mainqué: el agresor la atacó con un hacha

Los gritos dentro de la pequeña vivienda de la Calle 6 de Mainqué, alertaron a los vecinos. Algo no estaba bien en la casa de Antonella Sabina Silva, por eso llamaron al 911. A los pocos minutos llegó la Policía y encontró al agresor con un hacha en la mano. Ella, aún tenía signos vitales, muy leves. Intentaron trasladarla, pero murió en el camino. El hombre quedó detenido a disposición de la Justicia y se espera la acusación por femicidio.

Pasaron varias horas del crimen de Silva. Después del mediodía, Criminalística continuaban trabajando en la pequeña casa de la localidad rionegrina. Humilde, sin revoque en las paredes. Desde la esquina se veía la puerta abierta y el constante entrar y salir de los peritos vestidos con mamelucos blancos. También al fiscal Marcelo Ramos y la jefa de los fiscales de Roca, Graciela Etchegaray, quienes se hicieron cargo de guiar la investigación.

El personal de Criminalística trabajó durante varias horas en la recolección de pruebas.

Qué pasó en la vivienda es lo que aún no está claro. Se sabe que fueron los vecinos los que llamaron a la Policía. Sobre el agresor, lo identificaron como Lucas Tura, un hombre de 32 años que, cuentan en el pueblo, desde hace años tiene problemas de consumo. No se sabe con claridad si era su pareja o no. Aunque sí está confirmado que no es el padre del nene de 5 años de Anto.

Afortunadamente, el pequeño, anoche se quedó a dormir con su papá, por eso no estaba en la vivienda y no fue testigo del padecimiento de su mamá. Trascendió que los primeros uniformados que ingresaron a la casa, encontraron a Tura con un hacha en la mano. "Intentaba partirla, ella estaba de espalda", contó un policía sin poder contener las lágrimas.

Inmediatamente se tiraron encima del hombre, que no opuso resistencia. "Estaba pasado", describió el mismo agente en clara referencia al consumo de drogas o alcohol, no pudo precisar. Pese a las brutales hachazos que había recibido, Anto aún estaba viva. La ambulancia tardó unos minutos en arribar y se activó un código rojo para llegar a Roca, pero los 26 kilómetros era una distancia muy larga para el estado de extrema gravedad en el que se encontraba. Murió en el camino.

Anto, así la conocían todos en Mainqué.

Se desconoce si Tura era la pareja de la víctima. De todas maneras, hay muchas cosas por resolver. La causa está en plena etapa de investigación y una de las cosas que aún no tiene explicación es el móvil del hecho.

Cómo y por qué Tura pudo ingresar a la vivienda donde estaba sola. Igualmente, por protocolo del Ministerio Público, al ser una víctima mujer y existir violencia de género, el legajo se caratula como femicidio.

Poco antes del mediodía, el cuerpo de la víctima ingresó a la Morgue Judicial de Roca, donde los forenses comenzaron con la autopsia. Se espera que en un par de horas se conozca un informe preliminar que describa el tipo de heridas que sufrió y el arma utilizada para el feroz ataque.

En tanto que Tura, por disposición judicial, y para evitar cualquier reclamo por parte de los vecinos, fue trasladado a Roca. Antes de ingresar a la comisaría donde quedará detenido, fue llevado al hospital donde le hicieron una minuciosa revisión médica.