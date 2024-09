Cinco allanamientos y 10 demorados por amenazas con armas de fuego

Al menos diez personas fueron demoradas este jueves por la mañana en diversos allanamientos realizados en distintos puntos de la ciudad de Neuquén. Las diligencias fueron realizadas por la policía con la participación de efectivos de la Unidad Especial de la Policia (Uespo). por requerimiento de la Fiscalía de Actuación Genérica con la participación de policía y

A instancias de la Fiscalía de Actuación Genérica, los operativos se desplegaron en cinco domicilios, tres en Valentina Norte Rural y dos en Colonia Rural Nueva Esperanza, a pocas cuadras del Hipódromo. El motivo de los allanamientos están relacionados a un hecho ocurrido días atrás por amenazas con uso de armas contra dos personas. Se espera el resultado de los allanamientos.

El hecho que motivó las actuaciones realizadas este jueves están relacionadas a las amenazas con arma de fuego que sufrió una pareja que circulaban en auto con su hija cuando un ex familiar los frenó y amenazó con armas de fuego. Con el correr de los días, y denuncias de por medio, la disputa desató tiros, incluido amenazas virtuales.

El primero de los hechos ocurrió el 11 de septiembre, entre las calles Rodhe y San Martín. Allí, la expareja viajaba con la menor cuando fueron encerrados por un Volkswagen Polo. Del vehículo se bajaron dos personas y, con insultos y exhibiendo armas de fuego, amenazaron a las víctimas para que se bajen.

La secuencia fue denunciada en una comisaría y la fiscalía de Actuación Genérica allanó la vivienda de quien era cuñado de la mujer y concuñado del hombre. A los dos días, uno de ellos recibió un mensaje intimidante a través de Instagram: “Más vale que me paguen la puerta que me rompieron porque los voy a hacer cagar”. La persona que realizó la amenaza fue imputada por amenazas agravadas por el uso de arma de fuego. El asistente letrado Emilio Briguglio requirió que el ex familiar no pueda acercarse por un radio de al menos 100 metros a los padres y su hija.

Esa misma tarde, el 13 de septiembre alrededor de las 18, el acusado fue hacia la barbería de la pareja ubicada sobre la calle Antártida Argentina. En el lugar se encontraron vainas servidas, plomos y daños en los asientos y el frente del comercio. De acuerdo a testimonios que recogió la Policía, dos personas efectuaron las detonaciones y corrieron hacia una esquina, en donde se subieron a un Volkswagen Polo que los esperaba.

Al imputado le formularon los cargos por amenazas agravadas por el uso de arma de fuego. El asistente letrado Briguglio requirió que se le imponga la prohibición de acercarse a las víctimas y su grupo familiar por un radio de al menos 100 metros; la prohibición de ejercer cualquier acto de perturbación o violencia hacia las víctimas y su grupo familiar por cualquier medio; y la obligación de presentarse cada 15 días en una comisaría de esta ciudad, todo por un plazo de cuatro meses, el mismo establecido para la investigación.