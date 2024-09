Derraparon por el ripio y el auto quedó acostado en la banquina

En el vehículo iban dos personas de Cutral Co procedentes desde El Cholar.

Las rutas y caminos del norte neuquino fueron escenario este último fin de semana de algunos accidentes viales que afortunadamente no arrojaron víctimas, solo daños materiales. Esta vez se trató de un siniestro vial en cercanías de la localidad de El Huecú, sobre la Ruta Provincial 21 y fue protagonizado el sábado por una camioneta de alta gama en la cual se trasladaba una mujer en compañía de su hijo. “El accidente fue a las 14.30 horas aproximadamente. Eran dos personas mayores y venían procedentes desde El Cholar. Ellos son de Cutral Co y afortunadamente no sufrieron heridas de consideración, solo daños materiales”, le confirmó el bombero voluntario Elber Maripil a Mejor Informado.

Consultado además el bombero, de la Central 26 de El Huecú, sobre los ocupantes del vehículo mencionó que “se trató de una señora mayor de edad que viajaba junto a su hijo de 47 años. El accidente fue a 3 kilómetros llegando a El Huecú en la ruta provincial 21”. Sobre la mecánica del accidente el bombero se limitó a decir que “solo se le corrió el vehículo por el ripio suelto”.

Más adelante sostuvo que “la unidad móvil quedo de lado, después el personal de bomberos procedió a sacarlo de su incómoda posición y lo trasladaron hasta el pueblo y se le acomodaron un par de cosas y las personas pudieron seguir viajando tranquilos”.

Al respecto el uniformado destacó lo afortunado que fueron los ocupantes de la camioneta y refirió que las asistencias mecánicas se las brindaron en la propia central, entre ellas un cambio de aceite.

Por último subrayó que participaron de la asistencia de este accidente personal de salud del hospital, de la Comisaría 33 y de la Central 26 de Bomberos Voluntarios; todas instituciones de la localidad de El Huecú.