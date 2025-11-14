Un violento vuelco se registró este viernes pasadas las 14.30 en el sector de parrillas del balneario Sandra Canale, en Neuquén capital.

Una Renault Kangoo en la que se trasladaban cinco personas perdió el control por causas que aún se investigan y terminó volcada sobre uno de sus laterales.

Personal del SIEN y efectivos de la Policía trabajan en el lugar asistiendo a los ocupantes y evaluando posibles traslados. No se informó el estado de salud de los involucrados.

El sector se encuentra restringido y se desarrollan las tareas de asistencia.



Noticia en desarrollo