Viernes 14 de Noviembre, Neuquén, Argentina
Perdieron el control

Violento vuelco en el balneario Sandra Canale: cinco personas son asistidas

Una Renault Kangoo con cinco ocupantes volcó este viernes por la tarde en el sector de parrillas del balneario Sandra Canale, en Neuquén capital. Personal del SIEN y Policía asisten a los involucrados. 

Por Pablo Montanaro
Viernes, 14 de noviembre de 2025 a las 15:17
Pasadas las 14 ocurrió el insólito vuelco en el sector parrillas del balneario de la ciudad de Neuquén.

Un violento vuelco se registró este viernes pasadas las 14.30 en el sector de parrillas del balneario Sandra Canale, en Neuquén capital.

Una Renault Kangoo en la que se trasladaban cinco personas perdió el control por causas que aún se investigan y terminó volcada sobre uno de sus laterales.

Personal del SIEN y efectivos de la Policía trabajan en el lugar asistiendo a los ocupantes y evaluando posibles traslados. No se informó el estado de salud de los involucrados.

El sector se encuentra restringido y se desarrollan las tareas de asistencia. 


Noticia en desarrollo

