Miércoles 13 de Agosto, Neuquén, Argentina
VIOLENCIA DE GÉNERO

Caso Julieta Prandi: condenaron a Claudio Contardi a 19 años de prisión

El empresario fue condenado por abuso sexual agravado y violencia de género.

Por Redacción

Miércoles, 13 de agosto de 2025 a las 11:45
El empresario Claudio Contardi fue condenado a 19 años de prisión por el delito de abuso sexual agravado y violencia de género contra Julieta Prandi, mientras que se ordenó la detención inmediata.

La conductora, quien estaba junto con sus abogados y su pareja Emanuel Ortega, se enteró de la condena antes de ingresar al tribunal.

De igual modo, se la pudo ver conmovida y abrazada a su novio, con quien celebró la noticia de los 19 años de prisión efectiva anunciada por los jueces.

 

Noticia en desarrollo

