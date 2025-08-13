Caso Julieta Prandi: condenaron a Claudio Contardi a 19 años de prisión

El empresario Claudio Contardi fue condenado a 19 años de prisión por el delito de abuso sexual agravado y violencia de género contra Julieta Prandi, mientras que se ordenó la detención inmediata.

La conductora, quien estaba junto con sus abogados y su pareja Emanuel Ortega, se enteró de la condena antes de ingresar al tribunal.

De igual modo, se la pudo ver conmovida y abrazada a su novio, con quien celebró la noticia de los 19 años de prisión efectiva anunciada por los jueces.

Noticia en desarrollo