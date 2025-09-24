Una policía hirió de un disparo a un perro y quedó grabado por vecinos

Un perro fue herido por un disparo que habría sido realizado accidentalmente por una mujer policía durante un violento enfrentamiento en Centenario. El momento fue captado por vecinos en un video que rápidamente se viralizó y generó indignación en redes sociales. El hecho ocurrió este martes por la tarde, en medio de una balacera entre familias enfrentadas en las calles Formosa y Caleta Olivia.

El disparo que impactó en el animal se habría producido en medio del caos, cuando efectivos intentaban controlar la situación. La secuencia quedó registrada en un video filmado desde una vivienda, donde se puede ver al perro herido tras un estruendo, lo que provocó la reacción de vecinos y transeúntes que presenciaron la escena.

La responsabilidad del disparo recayó sobre una agente de la Policía de Neuquén, y el caso ya está siendo investigado por Asuntos Internos.

El violento episodio comenzó cerca de las 17:30, cuando un conflicto entre dos familias derivó en un tiroteo que sembró el pánico en el barrio. Un efectivo policial resultó herido por un disparo en el brazo, con orificio de entrada y salida. Fue atendido por el SIEN y trasladado al Hospital Natalio Burd.

El hecho activó un amplio operativo de seguridad en el que participaron más de 20 efectivos de las comisarías 5ª y 52ª, que coparon la zona en busca de los responsables. La fiscal Guadalupe Inaudi autorizó un allanamiento de urgencia en horas de la noche, donde se incautó un arma de fabricación casera (tumbera) y municiones. Al menos cuatro personas fueron demoradas.

