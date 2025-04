El ocaso del "Gato" Muñoz: de líder de la rebelión policial a condenado por amenazas

La controvertida historia de Rubén Ángel Muñoz sumó una nueva condena judicial. El ex policía rebelde del Consejo de Bienestar Policial, que lideró varias revueltas en la fuerza, acordó una pena de 8 meses de prisión por haber amenazado al actual ministro de Seguridad de Río Negro, Daniel Jara, quien estuvo de acuerdo en que no vaya preso. Esta condena se unifica con otra anterior por la toma de la Regional II y totaliza 3 años de prisión de ejecución condicional.

El "Gato", quien actualmente se desempeña como asesor del concejal peronista Juan Mercado, figura cercana a la intendenta de General Roca, María Emilia Soria, opositora al gobierno provincial, fue cesanteado el 19 de julio de 2019 de la Policía por reiteradas faltas de conducta. La firma que selló su salida de la fuerza pertenecía al mismo Jara, cuando éste era Jefe de Policía durante el segundo mandato de Alberto Weretilneck.

El episodio que lo llevó nuevamente ante la Justicia ocurrió el 11 de junio de 2023, pocos meses antes de la asunción del gabinete provincial, cuando, en la línea de cajas de un conocido supermercado de Roca, increpó y amenazó a Jara. La denuncia siguió su curso hasta que este año se celebró el juicio, cuyo fallo de culpabilidad derivó en un acuerdo entre la defensa y la fiscalía.

Con el consentimiento del damnificado, como gesto para evitar que el ex policía vaya preso, quien se comunicó con la fiscalía para avalar la realización de esta audiencia, el juez homologó el acuerdo y condenó a Muñoz a 8 meses de prisión. Esta pena, sumada a la anterior, resultó en una condena única de 3 años de prisión condicional y dos años de reglas de conducta.

El ex policía deberá mantenerse alejado de su víctima en un radio no menor a 100 metros, no podrá hostigarla ni contactarla bajo ninguna modalidad, ni publicar nada relacionado con ella en redes sociales. Además, tendrá que fijar y mantener un domicilio, presentarse trimestralmente ante el Instituto de Asistencia a Presos y Liberados (IAPL) y evitar cometer nuevos delitos. De incumplir cualquiera de estas condiciones, la fiscalía podría solicitar la revocación de la condicionalidad de la pena. Las partes renunciaron a los plazos procesales, por lo que la condena comienza a cumplirse de inmediato.

Los antecedentes del "Gato" Muñoz

En su época de policía, llegó hasta la jerarquía de sargento, dentro de su legajo interno, aparecen no menos de una docena de sumarios administrativos iniciados por las autoridades por faltas de respeto graves hacia la conducción de la Policía como también hacia el gobernador Alberto Weretilneck. Con más de 125 días de suspensión acumulados, finalmente el 19 de julio de 2019 fue cesanteado tras una publicación en Facebook en contra de las autoridades. Otras seis causas que se analizaban en el Tribunal de Disciplina quedaron sin efecto: "extinguida la acción disciplinaria por aplicación del Capítulo V, Artículo 38°, Inciso e) del Reglamento del Régimen Disciplinario Policial (Decreto Nº 1994/94)".

Más adelante, inició un reclamo en la Justicia laboral para ser reincorporado, sin embargo un nuevo fallo en su contra sentenció sus posibilidades de volver a ser integrante de la fuerza. La sentencia aclara que la revisión judicial de sanciones disciplinarias debe "limitarse al control de la legalidad del acto, no a la conveniencia o oportunidad de la sanción impuesta". Además, hacen referencia a una interpretación cuestionable de la libertad de expresión. Y resolvieron "rechazar en su totalidad la demanda interpuesta por Rubén Ángel Muñoz contra la Provincia de Río Negro (Policía de Río Negro)"

Rubén Ángel Muñoz tomó la Regional II, fue condenado y no puede acercarse a ninguna sede policial

Pese a estar afuera de la Policía desde hace varios años, Muñoz encabezó distintas protestas en los meses previos a las elecciones gubernamentales de 2023: incluso, fue detenido por el Juez Federal Hugo Greca por considerarlo incitador del corte de ruta que durante el mes de febrero de ese año, en el ingreso a Cervantes. Luego, fue dejado libre a cambio de una importante suma de dinero que quedó como caución para evitar que reincida.

El punto cúlmine de sus rebeliones fue cuando tomó la sede de la Regional II, desde donde se rigen las directivas a todas las comisarías del Alto Valle Centro y Este. En el proceso judicial Muñoz reconoció su autoría y fue condenado a 3 años de prisión condicional y diversas pautas de conducta. La medida más importante es la que le prohíbe acercarse a cualquier unidad policial de la provincia, salvo "necesidad o urgencia de asistencia de seguridad o trámites personales".

En agosto de ese mismo 2023, fue a Bariloche, donde pretendía escrachar a la entonces gobernadora Arabela Carreras, por el uso de fondos del gobierno para la campaña para la intendencia. Sin embargo un viejo conocido del "Gato" lo sorprendió y lo trompeó. Todo quedó grabado en las redes. El agresor fue Gustavo Ariel Conde, un policía cesanteado hace unos 20 años. El caso que lo tuvo como protagonista fue muy conocido, ya que golpeó a un detenido y le metió un papel higiénico en la boca con su nombre y apellido. Ambos tenían cuentas pendientes. La jueza de faltas de la Municipalidad de Roca eximió de la multa a Rubén Ángel Muñoz, aunque no brindó fundamentos

El vínculo de cercanía de Muñoz con la familia Soria quedó evidenciado el 10 de julio de 2022, cuando chocó su auto contra un árbol, a metros del céntrico paseo del "Canalito". En el lugar los inspectores le hicieron una multa por circular a alta velocidad, sin carnet en su poder y negarse a realizar el test de alcoholemia. Sin embargo, la jueza de faltas no sólo no le cobró la infracción, sino que también le restituyó la licencia de conductor sin que abone un sólo peso. También lo eximió porque el "inspector tuvo un error en la redacción de la infracción", pero en la resolución no se aclara cuál fue.

Tras esta nueva condena, el líder de las revueltas policiales de los últimos tiempos queda impedido de cualquier ataque a la fuerza o a quienes la conducen.