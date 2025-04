Marcharon en Neuquén a un año del asesinato de Juan Caliani

Una multitud se dio cita en las calles de Neuquén, para marchar pidiendo Justicia por Juan Caliani, el joven periodista qué un día como hoy pero de 2024 fue asesinado por dos adolescentes que ingresaron a robar a la casa que compartía junto a sus padres.

La movilización está compuesta por amigos, familiares, allegados y vecinos. Piden que las autoridades realmente tomen consciencia de lo ocurrido, y que su crimen obtenga una ‘justicia integral’, para que no se repitan dolorosos episodios como el que le costó la vida al profesional, muy querido en la zona.

Los padres del joven periodista asesinado recibieron el apoyo de todos

La marcha partió desde la vivienda familiar en el barrio La Sirena, para derivar en una recorrida que se concentró en la esquina de las calles Saavedra y Luis Beltrán.

Justicia por Juan Caliani

Los emotivos afiches replicaron la cara del muchacho, acompañada por la leyenda “Justicia por Cali (su cariñoso apodo)”.

El recuerdo de una amiga: “La alegría está ligada al nombre de Juan”

“Cada vez que tengo que editar algo, o hacer un afiche pidiendo Justicia por Juan, me conmuevo. Pienso que tendría que estar ayudándolo con un trabajo práctico, en lugar de estar pidiendo por su asesinato. Porque él tendría que estar vivo, no muerto”.

Con estas conmovedoras palabras María Pía Borja recordó, en diálogo con el programa “Entretiempo” que se emite por AM550, su amistad con Juan Caliani, el joven periodista que hace un año fue asesinado por dos adolescentes que entraron a robar en la casa que compartía con sus padres.

“Una nunca termina de creerlo. Ése fue el impacto que tuve al enterarme y todavía me acompaña. Venía de una época de mucho contacto con él. Nos habíamos visto hacía un día. Siempre me peleaba y, en broma, me decía: ‘Te voy a pelear hasta el último día de mi vida’. Pero ese día no nos vimos. Eso no lo cumplió” se lamentó, dolida.

Por último destacó la entereza de los padres del joven. “Uno se desorienta en el medio del dolor, pero ellos no lo hacen. ‘Todo dentro de la ley, nada fuera de la ley’ repiten. Y puedo ver que alguien tan noble como Juan viene de ahí. El nunca permitiría que un pedido de mano dura o punitivista se esgrimiera en su nombre” evocó.

