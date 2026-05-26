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Policiales

Los amenazó con armas en la Ruta 22, lo allanaron y tenía de todo: qué pasó en el Loteo Social de Plottier

El procedimiento fue realizado por personal policial de distintas divisiones tras una denuncia por un violento episodio de tránsito ocurrido sobre la Autovía Norte. Qué elementos se secuestraron y por qué son clave para la investigación.

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Por Redacción Mejor Informado
Martes, 26 de mayo de 2026 a las 15:51
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Policías de distintas divisiones y departamentos trabajaron en los allanamientos del barrio Loteo Social 2 de Plottier

Personal del Departamento Delitos Contra la Propiedad y Leyes Especiales (DDCPyLE) junto a efectivos de la División Delitos Ambientales y de la Oficina de Investigaciones de Delitos Vinculados al Microtráfico llevaron adelante un allanamiento en el barrio Loteo Social 2  de la ciudad de Plottier en el marco de una causa por presuntas amenazas calificadas ocurridas días atrás sobre la Ruta Nacional 22. Durante el operativo, se secuestraron diversos elementos de suma utilidad para la causa.

Cómo empezó la investigación que derivó en el allanamiento en Plottier

La investigación comenzó luego de la denuncia realizada por una pareja que circulaba junto a su hijo por la Autovía Norte, en sentido Neuquén-Cipolletti. Según relataron, mantuvieron una discusión de tránsito con el conductor de un vehículo azul oscuro a la altura de la rotonda de ingreso a Casimiro Gómez. De acuerdo con el testimonio de las víctimas, el conductor involucrado habría exhibido primero un elemento similar a una tonfa y luego un arma de fuego, mientras insultaba a los ocupantes del otro vehículo antes de retirarse del lugar.

Parte de la evidencia recolectada por la Policía durante el allanamiento del barrio Loteo Social 2 de Plottier

De las amenazas con armas a los allanamientos

A partir de las tareas investigativas realizadas por efectivos policiales, se logró identificar tanto el domicilio del presunto autor como el vehículo involucrado en el hecho. En ese contexto, con la intervención de la Unidad Fiscal de Actuación Genérica se llevaron adelante los allanamientos de este martes en una vivienda ubicada en el barrio Loteo Social 2 de Plottier.

Secuestraron un pistola de aire comprimido similar a un arma de fuego de grueso calibre.

Una persona demorada y diversos elementos secuestrados en el barrio Loteo Social 2 de Plottier

Durante el procedimiento, los uniformados secuestraron distintos elementos de interés para la causa, entre ellos una gorra, un reloj, lentes de sol y un cinturón táctico con porta tonfa. Además, tras la requisa del vehículo investigado, incautaron una cámara de seguridad instalada en el parabrisas, un bastón rígido tipo tonfa y un arma de aire comprimido calibre 4.5 con características similares a una pistola.

Finalmente, el joven investigado fue demorado y trasladado al DDCyLE, donde continuaron las diligencias judiciales correspondientes. No se descarta que haya nuevas actuaciones judiciales en las próximas horas.

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