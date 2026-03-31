Hace 20 días se descubrió un kiosco narco en Rincón de los Sauces, y este martes Facundo Aníbal Navarro fue condenado a cuatro años de prisión efectiva. Su cómplice, María Pía Narváez, quien se encargaba de fraccionar y comercializar la droga, recibió tres años de prisión en suspenso como partícipe secundaria.

La fiscal del caso, Silvia Moreira, y el asistente letrado Pablo Jávega, presentaron el acuerdo de procedimiento abreviado mediante el cual los imputados reconocieron su responsabilidad. El condenado admitió ser el autor del delito, mientras que la mujer reconoció su participación en calidad de colaboradora.

El hecho investigado ocurrió entre el 12 de febrero y el 13 de marzo de 2026, en una vivienda de Rincón de los Sauces que funcionaba como punto de venta de drogas. Según la acusación, Navarro vendía cocaína y otras sustancias a distintos clientes, mientras que Narváez se ocupaba del fraccionamiento y la comercialización.

La investigación incluyó tareas de vigilancia que registraron al menos 24 operaciones compatibles con la venta de estupefacientes. Además, se comprobó que los pagos se realizaban tanto en efectivo como mediante billeteras virtuales.

Durante un allanamiento realizado el 13 de marzo, la policía secuestró 68 gramos de cocaína, pequeñas cantidades de cannabis, balanzas de precisión, recortes de nylon para el fraccionamiento, más de $2,6 millones en efectivo y tres armas de fuego con municiones, todas aptas para disparo.

¿De qué delitos los acusaron?

Los delitos fueron calificados como comercio de estupefacientes —Navarro como autor y Narváez como partícipe secundaria— en concurso real con tenencia ilegal de armas de fuego de uso civil. La audiencia se realizó ante el juez de garantías Marco Lupica Cristo, quien homologó el acuerdo de condena tras la admisión de hechos por parte de ambos imputados.

Como resultado, Navarro recibió cuatro años de prisión efectiva y una multa, mientras que Narváez fue condenada a tres años de prisión condicional con reglas de conducta, incluyendo fijar domicilio, presentarse periódicamente ante control judicial, no consumir estupefacientes y acreditar trabajo o estudios. Además, el acuerdo de condena incluyó el decomiso del dinero, los dispositivos electrónicos y las sustancias secuestradas, así como el mantenimiento de la clausura del inmueble donde se desarrollaba la actividad ilícita.