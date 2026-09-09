La madre del joven que mató Franco Nicolas Padilla, uno de los delincuentes que ingresaron a su vivienda del barrio Rincón Lindo de Cipolletti presentó un pedido de derecho a réplica ante Mejor Informado, cuestionando aspectos de la publicación realizada por este medio sobre la violenta entradera con el título: "Entradera en Cipolletti: por qué los investigadores creen que no fue un robo común". Sin embargo, en su presentación no identifica en particular ninguna de las hipótesis informadas como falsa, ni aporta elementos que permitan desmentir las líneas investigativas que fueron consignadas en la nota original, escrita pocos días después del hecho.

El planteo fue presentado este 8 de septiembre y solicita que se rectifique información que la mujer, a la que este medio prefiere evitar citar con nombre y apellido como muestra de buena voluntad y no porque exista alguna prohibición para hacerlo. En el escrito enviado a la redacción de este medio, considera "inexacta, errónea, agraviante o tendenciosa". También reclama que se deje de difundir información personal o familiar que permita identificar a los habitantes de la vivienda.

Mejor Informado considera necesario aclarar que la publicación cuestionada se realizó a partir de información obtenida durante el desarrollo de una investigación judicial y que, en ningún momento, presentó como hechos comprobados aquellas cuestiones que estaban siendo analizadas por los investigadores. Aunque de cada una de las sospechas sobre el hijo de la mujer, que se vinculan al hecho, hay actuaciones judiciales.

Por el contrario, la nota fue redactada precisamente alrededor de las distintas hipótesis que manejaba la investigación para intentar determinar qué había ocurrido aquella madrugada y cuál había sido el verdadero motivo del violento ingreso a la vivienda. Y la rápida reacción del joven de 21 años, que disparó contra uno de los delicuentes con una pistola 9 milímetros.

Una réplica que no desmiente las hipótesis

Uno de los aspectos centrales del pedido presentado por la madre del joven es que cuestiona genéricamente la publicación, pero no señala cuál de las hipótesis difundidas por este medio es falsa. El escrito sostiene que la información publicada podría contener referencias “inexactas, falsas, agraviantes o tendenciosas”, pero no identifica una por una las informaciones que considera falsas ni presenta documentación o elementos objetivos que permitan establecer que las líneas investigativas mencionadas en la nota hayan sido descartadas.

Tampoco afirma que las hipótesis vinculadas con los motivos del ataque hayan sido formalmente descartadas por la Justicia. La diferencia no es menor. Una cosa es cuestionar la publicación de una hipótesis y otra muy distinta es demostrar que esa hipótesis nunca existió dentro de la investigación.

La información publicada por Mejor Informado fue presentada como parte de las líneas de investigación que, de acuerdo con la información obtenida por este medio y que aún no publicó, se encontraban bajo análisis. Y esa distinción fue expresamente realizada en la nota.

La investigación sigue abierta

El pedido de réplica que se difunte a continuación, reconoce que el hecho continúa bajo investigación judicial y que las responsabilidades deberán ser determinadas por la Justicia.

Precisamente por encontrarse abierta la investigación, las hipótesis periodísticas no pueden confundirse con una sentencia judicial.

Pero tampoco pueden ser consideradas falsas simplemente porque todavía no exista una resolución judicial que las confirme o descarte.

La tarea periodística consiste, entre otras cosas, en informar qué se investiga para llegar a los responsables, qué elementos aparecen en una causa y cuáles son las distintas posibilidades que se analizan para explicar un hecho.

Eso fue lo que hizo Mejor Informado.

Qué publicó Mejor Informado

La nota cuestionada no sostuvo que la familia hubiera cometido un delito ni presentó como una verdad judicial que existiera una vinculación con actividades ilícitas. El artículo informó sobre las circunstancias del violento episodio y, fundamentalmente, sobre las dudas que surgían alrededor del móvil del ataque.

El título mismo “Entradera en Cipolletti: por qué los investigadores creen que no fue un robo común”, dejó claro desde el comienzo que se trataba de una investigación y de una hipótesis de los investigadores, no de una conclusión judicial.

A lo largo de la publicación también se utilizaron expresiones destinadas a diferenciar las hipótesis de los hechos comprobados. Por eso, resulta relevante señalar que el derecho de réplica presentado ahora no desmiente concretamente ninguna de esas hipótesis.

La familia sostiene que algunas cuestiones fueron presentadas de manera tendenciosa, pero no indica cuál de las líneas investigativas es falsa ni aporta elementos que permitan afirmar que fue descartada.

Información que el medio ratifica

Mejor Informado ratifica la información publicada oportunamente y sostiene que fue elaborada sobre la base de datos obtenidos en el marco de la investigación del violento episodio. La publicación no tuvo como objetivo instalar una acusación contra la familia, sino informar sobre una investigación que presentaba interrogantes respecto del verdadero móvil del ataque.

Y esos interrogantes fueron justamente los que dieron origen a la nota. En este sentido, el medio considera importante mantener una diferencia fundamental: informar una hipótesis investigativa no equivale a afirmar que esa hipótesis haya sido probada.

Pero tampoco corresponde presentar como falsa una hipótesis simplemente porque todavía no exista una definición judicial sobre ella.

El derecho de réplica y la libertad de informar

Mejor Informado publica el planteo presentado por la madre del joven porque también forma parte de la información vinculada con este caso y porque la posición de una de las víctimas merece ser conocida.

La mujer sostiene que la difusión de determinados datos puede afectar la intimidad y seguridad de su familia y solicita que se preserve especialmente la identidad de sus integrantes.

También reclama que el derecho de réplica sea publicado íntegramente, con características y alcance similares a la publicación original.

El medio entiende, sin embargo, que dar a conocer esa posición no implica admitir que la información publicada originalmente haya sido falsa.

La publicación de una réplica permite incorporar al relato la versión de quien se considera afectado, pero no transforma automáticamente en incorrecta la información periodística cuestionada.

En este caso concreto, además, existe un dato central que no puede ser soslayado: el escrito presentado por la madre cuestiona la forma y el alcance de la información, pero no desmiente de manera específica las hipótesis que fueron publicadas ni demuestra que las mismas hayan sido descartadas.

Mientras la investigación permanezca abierta, Mejor Informado continuará informando sobre sus avances, diferenciando siempre los hechos comprobados de las hipótesis que continúen bajo análisis.

Derecho a réplica

Cómo solicitó la mujer, víctima de una entradera violenta en su casa, Mejor Informado publica de manera íntegra el escrito presentado el 8 de septiembre a la redacción de este medio.

DERECHO DE RÉPLICA – INTIMACIÓN A RECTIFICAR Y CESE DE DIFUSIÓN

Por medio de la presente se ejerce formalmente el derecho de réplica y rectificación respecto de la publicación efectuada por ese medio con fecha 22 de julio del corriente año en relación con el hecho delictivo ocurrido en un domicilio particular de la ciudad de Cipolletti en Barrio Rincón Lindo.

El presente planteo se formula con fundamento en el artículo 27 de la Constitución de la Provincia de Río Negro, el artículo 14 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, con jerarquía constitucional conforme al artículo 75 inciso 22 de la Constitución Nacional, y en las garantías de intimidad y vida privada reconocidas por el ordenamiento constitucional y convencional.

La publicación cuestionada contiene información y referencias cuya exactitud, alcance y forma de presentación pueden resultar inexactos, falsos, agraviantes o tendenciosos, generando una exposición innecesaria de circunstancias o datos filiatorios, vinculadas con la esfera privada y familiar afectando directamente derechos personalísimos y además, expone a mi familia y a la suscripta, en una situación de mayor inseguridad y vulnerabilidad a la que estamos atravesando, no debiendo olvidarse que aún hay personas que participaron del hecho que deambulan por las calles como cualquier ciudadano honesto.

Corresponde destacar que el hecho delictivo al que hace referencia la nota publicada por este medio, se encuentra bajo investigación judicial, bajo calificación de "homicidio en instancia de robo", a raíz del fallecimiento posterior de uno de los al menos cinco individuos involucrados que ingresaron encapuchados de manera violenta en horas de la madrugada al domicilio particular, donde estaba pernoctando mi hija de tan solo 13 años, poniendo en riesgo la vida de los integrantes de la familia. Las circunstancias del hecho y las responsabilidades que eventualmente correspondan deberán ser determinadas exclusivamente por la Justicia, en la cual depositamos nuestra confianza y ante la cual nos pusimos a disposición desde el primer momento, por lo que no corresponde a los medios de comunicación presentar como definitivas o tendenciosas cuestiones que aún se encuentran bajo investigación incluyendo hipótesis que a la fecha fueron descartadas por improcedentes.

Asimismo, la difusión de datos que permitan identificar o individualizar el domicilio, la vida familiar o sus integrantes afecta derechos vinculados con la intimidad, privacidad y seguridad, sin que ello resulte necesario para informar sobre el hecho delictivo. Particularmente, se solicita preservar la identidad y privacidad de los miembros de la familia, ajenos al objeto de juzgamiento.

En consecuencia, SE INTIMA a este medio a:

1. Rectificar toda información relativa al hecho que se investiga, sea inexacta, errónea, agraviante o tendenciosa, diferenciando los hechos acreditados de aquellos que permanecen bajo investigación o fueran meras conjeturas periodísticas.

2. Cesar en la difusión innecesaria de datos personales o familiares que permitan identificar o exponer a quienes habitan el domicilio particular.

3. Abstenerse de reproducir, actualizar o reiterar datos cuya difusión resulte innecesaria o desproporcionada respecto del objeto de la investigación.

Se deja expresamente establecido que este planteo no pretende limitar la libertad de prensa ni el derecho de la sociedad a ser informada, sino exigir dentro de la normativa vigente que dicho ejercicio tenga como limite la afectación de los derechos personalísimos vinculados con la intimidad, privacidad, honor y reputación, imagen, vida familiar y seguridad personal de las víctimas.

Se solicita que el presente derecho de réplica sea publicado en plazo no mayor de 24hs de recibida, en forma íntegra y sin modificaciones, con similar relevancia, ubicación, características y alcance de difusión que la publicación original, incluyendo, en su caso, los mismos canales y plataformas digitales utilizados para su difusión, bajo apercibimiento de ejercer las acciones administrativas y legales que correspondan para la tutela efectiva de los derechos afectados.

DNI 23 --- ---

Madre de familia, víctima del hecho delictivo junto a sus hijos.

08 de septiembre de 2026