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De la ilusión a la tragedia

Un futbolista de Newell's protagonizó un choque fatal cuando viajaba a Paraguay para firmar contrato

El jugador sufrió fracturas en una de sus piernas y debió ser intervenido quirúrgicamente, aunque se encuentra fuera de peligro. Desde Newell's confirmaron el accidente y manifestaron su apoyo al futbolista y a sus familiares.

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Por Julieta Robles

Periodista, redactora y editora
Sabado, 13 de junio de 2026 a las 09:46
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El futbolista de Newell's viajaba junto a su familia hacia Paraguay para concretar su llegada a un nuevo club.

El futbolista paraguayo Saúl Salcedo, jugador de Newell's Old Boys, protagonizó este viernes un trágico accidente de tránsito en la Ruta Nacional 11, a la altura de la provincia de Chaco, cuando viajaba desde Rosario hacia Paraguay para concretar su incorporación a préstamo al club Libertad. Como consecuencia del siniestro, una persona que se trasladaba en el otro vehículo involucrado perdió la vida.

El hecho ocurrió alrededor de las 8.30 en cercanías de la ciudad de Resistencia. Por causas que aún son materia de investigación, los dos automóviles impactaron de manera frontal y el choque dejó además un saldo de tres personas heridas.

Salcedo se trasladaba junto a su familia rumbo a Asunción para finalizar los detalles de su salida de Newell's. Tanto sus acompañantes como el defensor se encuentran fuera de peligro, aunque el jugador debió ser internado y sometido a una intervención quirúrgica debido a las fracturas que sufrió en la tibia y el peroné de una de sus piernas.

El choque ocurrió en la Ruta Nacional 11, en Chaco, y dejó una persona fallecida y tres heridos.

Tras conocerse la noticia, Newell's emitió un comunicado oficial en el que confirmó el accidente y expresó su acompañamiento al futbolista y a sus familiares. Además, indicó que continuará informando cualquier novedad a través de sus canales institucionales.

El accidente generó una profunda conmoción en el ámbito del fútbol, especialmente en el entorno de Newell's y del club Libertad, institución a la que Salcedo tenía previsto incorporarse en las próximas horas. Mientras tanto, las autoridades continúan investigando las circunstancias que provocaron el choque fatal.

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