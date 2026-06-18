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Alerta Nati

Una joven madre y su hijo de un año son intensamente buscados en Neuquén

Se trata de Valentina Lilen Arangüena y su hijo Sayn Nicolás Arangüena, cuyo paradero es desconocido desde este jueves a la madrugada. Ambos fueron vistos por última vez en el Parque Industrial de la ciudad.

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Por Julieta Robles

Periodista, redactora y editora
Jueves, 18 de junio de 2026 a las 10:58
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Buscan a Valentina Arangüena y su hijo Sayn Nicolás, vistos por última vez en Parque Industrial Neuquén.

La Justicia y la Policía de Neuquén llevan adelante una intensa búsqueda de una joven madre de 19 años y su hijo de un año, quienes fueron vistos por última vez en la madrugada de este jueves en el sector del Parque Industrial de la ciudad.

Se trata de Valentina Lilen Arangüena, de nacionalidad argentina, quien fue vista por última vez alrededor de las 2 de la madrugada en el Sector E, peatonal del Parque Industrial. Según la información oficial, la joven se encontraría acompañada por su hijo menor, Sayn Nicolás Arangüena.

Desde ese momento no se tienen novedades sobre su paradero. Interviene en la causa la Fiscalía de Homicidios de Neuquén, junto a la Comisaría 20°, que mantiene activo el protocolo de búsqueda.

Valentina mide aproximadamente 1,65 metros, es de tez trigueña, cabello negro largo, ojos marrones y contextura delgada. Al momento de su desaparición no se cuenta con datos precisos sobre la vestimenta que llevaba puesta.

Búsqueda del menor de un año

Junto a la joven madre también es buscado su hijo, Sayn Nicolás Arangüena, de un año de edad. El niño es de contextura robusta, mide aproximadamente 0,50 metros, es de tez trigueña, ojos oscuros y cabello corto oscuro. Al igual que su madre, no se conoce la vestimenta que llevaba al momento de la desaparición.

Las autoridades indicaron que el menor se encontraría junto a su progenitora desde el momento en que fueron vistos por última vez. En el caso del menor de edad, se activó el protocolo Alerta Nati. 

Pedido de colaboración

Ante cualquier información que pueda aportar datos sobre su paradero, se solicita comunicarse de manera inmediata con la Unidad Fiscal de Homicidios o con la Comisaría 20° de Neuquén al teléfono (299) 4413305.

La búsqueda continúa activa y no se descarta ninguna hipótesis mientras avanza la investigación.


 

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