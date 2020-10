En Castro Rendón: 30 mujeres embarazadas internadas con Covid

A lo largo de estos casi ocho meses de cuarentena debido a la pandemia que tiene en vilo al sector salud, ahora se suma una gran cantidad de pacientes jóvenes que están gestando con Coronavirus. En el hospital regional Castro Rendón hay 30 mujeres embarazadas positivas de Covid internadas en un sector en obstetricia adaptado especialmente.

"Hasta el momento hay un bebé infectado con una neumonía intersticial, casi sin dificultad respiratoria en límite alto normal pero con requerimiento de oxígeno", sostuvo a Mejorinformado.com el Doctor Alberto Videla, referente de Neonatología de Neuquén.

El pasado martes una mujer de 30 años embarazada de 7 meses falleció producto del Coronavirus. Estaba internada hacia una semana en el nosocomio de alta complejidad.

"Las mujeres embarazadas corren el mismo riesgo de contagiarse que cualquier otra persona, los bebés de mamá Covid positivo alrededor del 5% tienen coronavirus en los días posteriores al parto, pero de esos el 3% negativiza hacia el decimo día de vida y no se enferma", manifestó a este medio la Pediatra Miryam Reyna. Además, agregó que "pudieron ser restos genéticos de los virus de la madre. De esto se desprende que la mamá puede estar infectada y el bebé no".

Los factores de riesgo en cuanto a gravedad de Covid durante el embarazo incluyen madres de edad más avanzada, índice de masa corporal alto, y diabetes o hipertensión pre existentes.

El el hospital de alta complejidad de Neuquén, el Castro Rendón hay 30 mujeres internadas embarazadas con Covid positivo.

En general, según manifestaron los profesionales el riesgo que una embarazada se contagie es bajo, pero las gestantes que ya están infectadas parecen tener más probabilidad de desarrollar complicaciones respiratorias en comparación con las mujeres que no están embarazadas, por eso mismo requieren de cuidados intensivos y consigo más probabilidades de que necesiten un respirador.

"El bebé no puede contagiarse de otro modo que no sea por transmision vertical a partir de la infeccion viral materna por lo que el viceversa no existe. Es decir que no puede estar el bebé infectado y la madre no", sostuvo Reyna. Asimismo, especialistas en pediatría recomiendan que en estos tiempos de pandemia dónde aún no hay vacuna a la vista y los casos de aumentan a diario en la región, que en los "casos de los lactantes no hay que dejar de amamantar. La leche materna proteje contra el Coronavirus. Solo hay que usar barbijo mientras el niño o niña toma el pecho", sostuvo el Pediatra Ernesto Maletti, a este medio. "Si poco después del parto tienen cambios importantes en el estado de ánimo, pérdida del apetito o una fatiga abrumadora y quizás tengan depresión posparto y es aconsejable que consulten a su obstetra".

Gestar y parir en tiempos de pandemia, aseguran especialista que no es nada sencillo, pero no imposible. Por eso mismo, profesionales recomiendan que el cuidado de posparto después del nacimiento del bebé sea un proceso continuo.