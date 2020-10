Alumnos avanzados serán tutores rentados para ingresantes

En esta pandemia ya se definió que el año que viene será tan particular en materia de educación, como este 2020. Desde la Universidad Nacional del Comahue apuntaron algunas decisiones: será virtual en todas las carreras y sólo algunas prácticas se habilitarán, en la medida que se aprueben los protocolos. Además, se piensa en una terminalidad del nivel secundario, casi en paralelo con el ingreso universitario, por lo que se prevén dos fechas diferentes. Y la novedad es que se incorporará un refuerzo presupuestario que, entre otras cosas, habilitará la figura del tutor rentado, en el caso de estudiantes avanzados para apuntalar a los ingresantes que llegarán de un 5° o 6° año de secundaria, atípico y flojo en contenidos.

Lidia López es la secretaria académica de la Universidad Nacional del Comahue . La siguiente es un extracto de la entrevista realizada este domingo:

¿En este contexto, el año está perdido?

No, de ninguna manera el año está perdido, se han podido completar la mayoría de los cursados y ahora estamos en la etapa de ver cómo resolver las prácticas que necesitan de presenciabilidad. Para eso se está trabajando en la adaptabilidad y el contexto permite que podamos hacerlo. No tenemos aún el número de chicos que han abandonado, espero tenerlo pronto pero sí podemos ver que en primer año tuvimos un gran abandono, los chicos no conocen el sistema no tuvieron nunca contacto con sus docentes y bueno, es difícil sostenerlos. En principio, allí tenemos una gran cantidad de bajas, en cambio en los demás años no, al contrario, han podido completar el cursado.

¿Ya tienen definido cómo será el cursado 2021?

El cursado 2021 va a ser virtual en el dictado de clases como este año, esto porque los protocolos están presentados, pero no están autorizados. Tampoco hay transporte público, sólo para esenciales y eso también dificulta. Nosotros tenemos varias sedes y en general, se trasladan por ese medio tanto estudiantes como docentes. En cuanto se active este tema del transporte público y los protocolos estén autorizados, se comenzará con alguna vuelta gradual para prácticas específicas y actividades muy controladas. Esto varía de acuerdo a las regiones, no sólo hay que contar con los protocolos a nivel nacional y provincial, sino además acordar con la localidad donde esté la sede.

¿Cómo se validarán las prácticas en aquellas carreras donde su cumplimiento es obligatorio?

Las universidades que dictan la carrera de Medicina, por ejemplo, están evaluando alternativas a través de simulaciones, videos y ver como se incorporan los residentes a las instituciones sanitarias, que son quienes ponen las mayores reservas porque en este contexto donde estamos es complejo incorporar gente nueva. Se está trabajando y esperamos en algunos días ya tener alguna solución.

Meses atrás, se mencionó desde la UNCo que el mayor impacto lo sufrieron los ingresantes. ¿Qué aprendizaje dejó para tratar con los nuevos el año que viene?

Ocuparnos de los ingresantes es una prioridad porque el mayor golpe lo sufrimos allí, habrá apoyos para la nivelación con tutores. El camino que estamos trabajando es con tutores pares, es decir, alumnos de cursos avanzados que ayuden a los que ingresan. A esto se sumarán los cursos de nivelación, que probablemente se superpongan con alguna parte de finalización del cursado del nivel medio. Probablemente también haya un inicio de clases para los primeros años y otro para el resto de los años, todavía no hay nada definitivo, pero estamos trabajando en ese sentido. Estamos a la espera de como lo resuelve el nivel medio, nosotros nos adaptaremos porque la idea es buscar soluciones para los ingresantes.

¿Cómo se reacomodó el presupuesto ante la demanda tecnológica que planteó la pandemia?

La verdad que hasta ahora la Universidad ha recibido en materia de presupuesto, alguno que otro refuerzo que tenía que ver con las mejoras edilicias y la adquisición de elementos de bioseguridad. Ahora hay un nuevo programa lanzado que tiene que ver con la universidad en lo virtual. Es un programa que recién nos avisan que va a salir, así que estamos trabajando para presentar el proyecto y el dinero que venga estará destinado para mejorar las plataformas de educación a distancia, mejorar la performance y actualizar y mejorar los dispositivos de conectividad que hasta ahora están saturados. Probablemente se harán también algunas mejoras en las sedes, eso tenemos aún que resolver. Y luego ver de qué manera podemos resolver la tutoría de pares, becas de conectividad y algún reconocimiento a los docentes.

¿Los tutores serán rentados?

Sí. Cada unidad académica tiene un procedimiento, son similares, se llama a inscripción, se evalúa el rendimiento académico, en general le dan una capacitación. Los tutores tienen asignados un docente que orienta, organiza y supervisa el desarrollo de las actividades.