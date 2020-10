"Necesitamos que no se demore tanto en que se reciban los médicos"

Todavía no está claro si la provincia está atravesando el pico o hay que esperar más contagios. El martes se registraron 565 casos y 10 muertes, y la ocupación de camas de la Unidad de Cuidados Intensivos hace semanas no baja del 99 por ciento, mientras tanto los profesionales de la salud siguen trabajando al límite en casi todos los centros de salud.

Para saber si estamos en el punto crítico, se debe tener en cuenta la cantidad de respiradores en uso, “hasta ahora es alto el nivel de ocupación”, dijo el Jefe de Infectología del Hospital Castro Rendón, Adrián Morales, y agregó que la cantidad de contagios pueden bajar implementando medidas restrictivas o porque un número importante de la población se infectó.

“Como en Neuquén no sabemos el porcentaje de la población real que está infectada, porque sabemos solamente los casos que se diagnostican y se notifican, entonces no sabemos verdaderamente la cantidad de gente que ya se infectó. Si el porcentaje es alto aunque no lo sepamos, en algún momento empiezan a caer”, pero “lo ideal sería que el aumento de contagios en la población sea progresivo para que no se sature los sistemas”.

Ahora una vez que se incrementan los contagios y los pacientes ingresan a la Unidad de Cuidados Intensivos, requiere un doble cuidado, “tratar de mantenerlos bien hasta que se empiecen a recuperar solos”, se usa algún tratamiento que es un antinflamatorio, como la dexametasona, pero las personas se tienen que recuperar por sus propias defensas, explicó Morales, pero ese cuidado implica “sostenerlos en el tiempo” con extremos cuidados para que el personal no se infecte. Se podría decir entonces que la cantidad de respiradores en uso y el recurso humano especializado que se necesita, determinarían el punto crítico y hoy Neuquén de acuerdo, a estos parámetros podría estar transitándolo.

“Esto va a ser cada vez más complicado” admitió Morales, necesitamos que "teniendo una facultad de medicina en la región que no se demore tanto en que se reciban los médicos porque ahora nos damos cuenta que no es nada más que estudiar, en algún momento necesitamos tener médicos y que trabajen, y tener un personal entrenado. Ahora nos damos cuenta que la educación es importante no solo para leer, escribir y sacar cuentas, tener personal entrenado para esto lleva muchos años, y ahora no se puede inventar la gente y eso es uno de los cuellos de botella”.