Los requisitos de ingreso para vacacionar en cada provincia

Aunque desde Nación se intentó coordinar cómo sería la apertura turística y los requisitos que exigirían a los visitantes, cada provincia y en algunos casos, cada municipio tiene autonomía de fijar restricciones extra, o restar a las implementadas a nivel general. Esto, además de generar incertidumbre en quienes planean sus vacaciones de verano, también plantea resquemores ante una competencia desleal, con el afán de atraer más personas y recuperar algo de todos los ingresos perdidos durante la pandemia.

Apenas comenzó a rondar la posibilidad de abrir las fronteras rionegrinas para el arribo de personas de otros puntos del país, y ante la quejas por la compleja situación sanitaria de la provincia, y en especial de Bariloche, la gobernadora Arabela Carreras había anunciado que se iba a exigir un test negativo, realizado hasta 48 horas antes de ingresar a los lugares de veraneo y seguro de Covid.

Sin embargo, hubo una rápida marcha atrás ante la apertura de otras provincias que pedían mucho menos requisitos. Esa es la competencia desleal que se plateó a nivel nacional y que el ministro de Turismo Matías Lammens intentó evitar. Las medidas dispuestas por el gobierno nacional de decretar que casi todo el país este con DISPO (menos Bariloche y Puerto Deseado en Santa Cruz), también fue para favorecer el turismo y que los interesados en viajar tengan las cosas más claras a la hora de elegir.



REQUISITOS PARA LA PROVINCIA DE NEUQUÉN:

Aunque no pide demasiadas cosas, Neuquén tienen algunas particularidades entre los requisitos para veranear en la provincia. Se exigirá el certificado Verano que se saca por la aplicación CUIDAR del gobierno nacional. También se pedirá seguro de Covid para los mayores de 60 años, pero en ninguno de los puntos turísticos de la cordillera se pedirá el test negativo. En tanto, los que lleguen desde otras provincias deberán presentar un comprobante de reserva de alojamiento habilitado o datos de familiares o residentes del destino.





PROVINCIA DE RÍO NEGRO:

En Río Negro, también se pedirá el certificado Verano y en cuanto al test negativo no será exigido y el seguro de Covid será opcional. Además, se deberá descargar una aplicación local (RN Circular) donde se tendrá que tramitar el permiso de turista y completar una declaración jurada 72 horas antes de viajar.



PROVINCIA DE CHUBUT:

En Chubut, el gobierno provincial estableció que se pedirá el seguro de Covid y el permiso Verano, sin embargo, algunos municipios tienen sus propias restricciones. Por ejemplo en Esquel se le exigirá al turista que cumpla cuarentena de 14 días en la ciudad, de todas maneras aseguran que es una medida temporal y que se puede llegar a revisar a fin de mes.



PROVINCIA DE SANTA CRUZ:

Santa Cruz fijó las mismas restricciones que Chubut, permiso Verano y Seguro de Covid, en tanto que Tierra del Fuego exigirá el test negativo y el permiso Verano.



LA COSTA BONAERENSE:

Si el destino de las vacaciones son las tradicionales playas de la costa bonaerense, la temporada abrió el 1 de diciembre y sólo se exigirá el permiso Verano de la aplicación Cuidar.



PROVINCIA DE CÓRDOBA:

Casi al mismo nivel que Mar del Plata, Pinamar, o Mar de las Pampas, las sierras de Córdoba siempre captan al turismo, con Carlos Paz como principal destino. El gobierno provincial decidió habilitar la temporada desde el 1 de enero sin ningún tipo de requerimiento extra, sólo el certificado Verano.



REGIÓN DE CUYO:

Otro destino elegido es el paisaje de precordillera de Mendoza, con sus diques que siempre son una buena opción para el verano. En el caso de elegir San Rafael, o el camino del vino hasta la capital, sólo se deberá completar el permiso nacional Verano. En cuanto a la temporada, quedó habilitada el 1 de diciembre.

Pero si la idea es continuar recorriendo las otras provincias de Cuyo, ya habrá que tomar otros recaudos. Tanto en San Juan como en San Luis, además del certificado Verano, a los turistas le solicitarán un seguro de Covid, para poder costear los gastos que genere contagiarse la enfermedad.



CIUDAD DE BUENOS AIRES:

Si el deseo es pasar las vacaciones en la Ciudad de Buenos Aires, con las múltiples posibilidades que ofrece Capital Federal que nunca duerme, sólo deberán realizar un test de PCR. Si el arribo es en avión, se hará en el mismo aeropuerto de Ezeiza (el único habilitado). Si es por colectivo, al arribo en la terminal Dellepiane; mientras que los que ingresen en auto, tendrán que realizarse el test dentro de las 24 horas en cualquiera de los puntos habilitados pero antes se deberá solicitar turno por la web.



Desde el gobierno porteño confirmaron que no se deberá esperar el resultado en los puntos de llegada y en caso de ser positivo le exigirán que permanezca aislado hasta negativizar el test o cumplir los 10 días.



PROVINCIA DE SANTA FE:

En Santa Fe, las autoridades provinciaes sólo pusieron como requisito presentar el certificado nacional Verano.



MESOPOTAMIA:

Si el destino deseado es la Mesopotamia, no hay una regla general entre las provincias que integran esa región. Es que Corrientes no tiene ningún tipo de limitación para ingresar; en tanto que Entre Ríos solo pedirá el permiso Verano; y Misiones exigirá un hisopado negativo realizado con 48 horas de anticipación, además de registrarse en la aplicación Misiones Digital.



PROVINCIAS DEL NORTE:

Con respecto a las provincias del norte, Tucumán pedirá como único requisito el hisopado negativo a quienes lleguen en auto; en Salta no hay ningún tipo de restricción y Jujuy, exigirá el certificado Verano, como única condición de ingreso.



En las del NOA, Santiago del Estero pedirá seguro de Covid a quienes no tengan obra social ni prepaga; en tanto que Catamarca y La Rioja, no tendrán limitaciones.

Por último, a pesar de tener una gran interconexión, Chaco y Formosa tienen requerimientos distintos para ingresar a su territorio, mientras la primera no tiene ningún tipo de requisito particular, en la segunda no podrán ingresar quienes no presenten el hisopado negativo.