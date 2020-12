No le gustó a nadie el asueto por eclipe en Río Negro

Los municipios y los comercios no adhieren al asueto para ver el eclipse

La Federación de Entidades Empresarias manifestó su rechazo al asueto otorgado para hoy en Río Negro por parte de la gestión de Arabela Carreras.

“Mientras miles de rionegrinos intentan por todos los medios lograr subsistir, el estado provincial, totalmente apático y ausente de la realidad, abona un día totalmente improductivo al sector menos afectado por esta pandemia. Han sido meses muy duros para gran parte de la sociedad, y desgraciadamente muchos quedaron en el camino viendo cómo se desmoronaban sus proyectos, sin ningún tipo de asistencia”, indicaron

“Los intentos de las cámaras empresarias para conseguir medidas concretas que ayuden a sobrevivir a miles de pymes fueron totalmente desestimados, fuimos totalmente ignorados. El cambio no es posible si la sociedad toda no entiende que sin generadores genuinos de recursos el futuro es imposible. Hoy el estado es una máquina de impedir, además de estas medidas totalmente desafortunadas, lo único concreto fue seguir sumando carga tributaria, que junto a los incrementos de las tarifas de servicios y demás obligaciones no han hecho más que perjudicar la sostenibilidad de las pymes, y con ello el empleo formal y genuino de muchas de las economías de la región”, agregaron

“El Estado no se cansa de sorprendernos, y diariamente nos recuerda que no todos somos iguales. Un sector importante de esta sociedad mantuvo todos sus privilegios sin ningún tipo de empatía hacia los sectores que sufrieron pérdidas de todo tipo, los mismos que durante el asueto del 14 se encontrarán trabajando para atender a quienes lleguen desde distintos destinos para “disfrutar” del fenómeno natural. Claramente: no todos somos iguales”, expresaron

“Desde la Federación repudiamos esta decisión de nuestro gobierno de otorgar asueto el día lunes próximo para ver el eclipse en Río Negro”, concluyeron los empresarios.

Municipios no adhieren a la medida de Carreras

Cipolletti funcionará normalmente el día del eclipse. Así lo resolvió el gobierno municipal con la intención de no perturbar el cumplimiento de los servicios que se brindan a la comunidad ni complicar los trámites que deben realizar los vecinos.

“Fue un año complicado para el funcionamiento de las instituciones en virtud de la pandemia, y ante la proximidad de las Fiestas de Navidad y Año Nuevo, se estimó conveniente mantener el ritmo habitual para que quienes necesiten realizar trámites puedan hacerlo, explicaron

Por otro lado, la municipalidad de Fernández Oro atenderá con normalidad en todas sus oficinas y dependencias.

General Roca, Allen, General Enrique Godoy, Cervantes e Ingeniero Huergo son otros municipios que no adherirán al asueto dispuesto por el gobierno provincial.

En Regina se trabajará hasta el mediodía