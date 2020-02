Neuquén marchará por Fernando

Neuquén se sumará mañana a las marchas que se realizarán en distintos puntos del país, para pedir justicia por Fernando Báez Sosa, quien fue brutalmente asesinado a golpes por un grupo de rugbiers, en Villa Gesell.

La convocatoria, que ha comenzado a circular a través de las redes sociales, indica que la concentración será frente al monumento al General San Martín a partir de las 18. La movilización no será sólo por este caso que consternó y que conmueve a la comunidad toda, sino también por todas las víctimas de violencia.

Este martes se cumplirá el primer mes del homicidio perpetrado por la patota de rugbiers, ocho de cuyos integrantes se encuentran con prisión preventiva, en la ciudad balnearia de la costa atlántica bonaerense, habitualmente elegida por los jóvenes.

La movilización central será en la ciudad de Buenos Aires , donde se dirigirán hacia el Congreso de la Nación también a las 18. “Que paguen lo que le hicieron a mi hijo”, dijo Graciela, la mamá de Fernando, quebrada por su profundo dolor; y agregó: “Esta semana me trajeron la valija de mi hijo. No es fácil sacar toda la ropa, olía las remeras y me tiraba arriba ¿Por qué le hicieron esto a mi hijo? se pregunta una y otra vez.