Son de Centenario, están varados en Cancún y sin plata

María Sol y Matías son de Centenario y semanas atrás vivieron el momento más feliz de sus vidas al contraer matrimonio. Días después partieron rumbo a Cancún para disfrutar de una luna de miel que les resultó muy costosa dado los tiempos de economía que se viven. Sin embargo, el coronavirus desatado con furia en esta última quincena los dejó varados en México, sin plata y sin respuestas para regresar a la Argentina.



"Juntamos hasta el último peso para venir, de acá a esa fecha tenemos que subsistir porque la verdad es que no tenemos más dinero"



Según contaron a este medio, el lunes era su vuelo de regreso pero recibieron un mail donde les anunciaban la cancelación del mismo. Automáticamente se dirigieron al Aeropuerto para pedir ayuda y allí les confirmaron que recién en los primeros días de abril iban a poder viajar.



"Tuvimos que dormir este lunes en el aeropuerto, ahora estamos en un hotel en un barrio de Cancún. Pagamos sólo por un día, usamos nuestros últimos pesos para pasar la noche y aunque sea bañarnos"



Son cerca de 23.000 argentinos que quedaron varados en el extranjero y hoy viven una tarea logística compleja para regresar. Según informaron desde Cancillería, los focos más grandes se encuentran en España, donde hay unas 7000 personas esperando ser repatriadas, otras 5000 en Estados Unidos y unas 1000, aproximadamente, en Francia.

"Es bastante difícil el día a día porque uno no sabe qué va a pasar en una hora o dos horas, no tenemos soluciones. Desde las Aerolíneas no dan respuestas, te mandan de una ventanilla a otra". Finalizó el joven de Centenario.