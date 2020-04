Bomberos de Cinco Saltos autoacuartelados por el coronavirus

18 bomberos de la localidad de Cinco saltos, se encuentran aislados dentro del cuartel de bomberos, debido a un contacto estrecho con una joven que dio positivo al virus Covid-19. Se trata de una bombera cuya hermana es una enfermera que trabaja en el Sanatorio Río Negro y que dio positivo al virus la semana pasada.

La joven bombera sin tener conocimiento del caso de su hermana siguió realizando sus tareas, y estuvo en contacto con 18 compañeros más del cuartel. Este domingo se le realizó el hisopado correspondiente y se espera que este lunes este el resultado.

La situación puso en alerta a los cuarteles de bomberos vecinos, ya que ante una emergencia, Cinco Saltos no cuenta con todo el personal activo. Jorge Villar, jefe de Bomberos de Cinco Saltos comentó a Mejorinformado.com, que “los 18 bomberos que nos encontramos dentro del cuartel estamos en perfecto estado de salud, no presentamos ningún síntoma, pero tomamos la decisión de quedarnos en el cuartel para no exponer a nuestras familias y a la población en general”, dijo.

Villar remarcó que “los bomberos que siguen cumpliendo con los trabajos del cuartel, son aquellos que no tuvieron un contacto estrecho con esta bombera. También dimos aviso a los cuarteles vecinos para que estén al tanto y puedan ayudar ante una emergencia”.