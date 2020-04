Efecto cuarentena: $40 millones menos por apuestas al mes

Desde el Instituto Provincial de Juegos de Azar (IJAN) se abonó el reciente pedido realizado por la Asociación de Loterías Estatales Argentinas (ALEA), para que se incluya a la actividad desarrollada por los Agentes Oficiales de Lotería y Quiniela, dentro de las excepciones al “aislamiento social, preventivo y obligatorio” dispuesto por el DNU N° 297/20. En el caso de la Lotería La Neuquina, la paralización de actividades implica una pérdida de aproximadamente 40 millones de pesos mensuales.

El presidente del IJAN, Alfredo Mónaco, en diálogo con AM 550 y 24/7 Noticias, dijo que avalaba el pedido formalizado por Omar Galdurralde, presidente de ALEA, al jefe de gabinete de ministros de la Nación, Santiago Cafiero. “Estamos planteando la habilitación de los juegos de azar por varios motivos, pero fundamentalmente, porque nuestra actividad no genera traslado de personas ni concentración. La actividad tampoco tiene movimiento de mercadería y transporte, y a contrario, hay mucho de servicio on line”.

“Habilitar el servicio significaría solucionar la situación de 23 mil familias y todos sus empleados en todo el país, sacarle además una carga al Estado. Pero además, lo recaudado se podría destinar a toda esta emergencia”, explicó Mónaco. Y agregó: “Lo que pedimos es que si se habilita en una provincia, que sea en todo el país, porque sino prolifera el juego clandestino. Actualmente la fuente de ingreso se ha cerrado totalmente. La pérdida de un mes en la Lotería de Neuquén, la podemos estimar en 40 millones de pesos”.

Precisamente, en la misiva enviada a Cafiero, se sostiene que “la reactivación de la actividad, resulta fundamental para el sostenimiento de las 23.000 agencias distribuidas en todas las provincias y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y sus grupos familiares, convirtiéndose de este modo, en un sector que ya no dependería de los esfuerzos del Estado para subsistir en estas instancias. – Los juegos de azar son competencia de las Provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por ser una facultad no delegada a la Nación –arts. 1° y 121° de la Constitución Nacional-“ .