Estuvo con la contagiada del Ministerio y visitó a 250 personas

La confirmación que una directora del Ministerio de Desarrollo Social y Trabajo de Neuquén, dio positivo de coronavirus, disparó una investigación para establecer la ruta de contagio. En declaraciones a AM 550, otro empleado del mismo organismo y presidente de la vecinal del barrio Islas Malvinas, confió que el día antes a conocerse el resultado positivo, estuvo con la funcionaria y luego mantuvo contacto con 250 personas, porque se encargan de la entrega de bonos de gas. “Nadie se contactó conmigo, me enteré ayer porque ella me avisó y me aislé. Esta tarde me hicieron el hisopado”, afirmó

Eduardo “Lalo” Pilquiñán es empleado estatal pero además conduce la vecinal del populo barrio Islas Malvinas, en el oeste neuquino. “El martes hacemos las entregas de bonos de gas y por lo tanto, el lunes fui a buscarlos al ministerio y estuve con esta funcionaria que dio positivo. Ella misma me llamó ayer para contarme, me enteré al mediodía y desde entonces que estoy aislado. Esta tarde me hicieron el hisopado y ahora hay que esperar los resultados”, comentó en el programa Cambio de Aire.

“Soy paciente diabético -además de otras enfermedades de base- y no tengo síntomas. Pero nadie me avisó nada, el martes nosotros fuimos y tuvimos contacto con 250 personas. Nuestro barrio tiene 25 mil habitantes. Estamos tratando de llevar tranquilidad a los vecinos”, expresó. Y en este sentido, hizo hincapié que, en el afán de llevar adelante el trabajo social, tomaron los recaudos del caso “pero lamentablemente, sucedió este hecho”.

Adriana Figueroa, Ministra de Desarrollo Social y Trabajo de Neuquén.

A raíz de esta situación, las autoridades sanitarias de la provincia decidieron limitar la atención de la subsecretaría de Desarrollo Social, que depende del ministerio de Desarrollo Social y Trabajo del Neuquén y funciona en el edificio ubicado en Anaya y Planas, de la capital neuquina. “No sólo estuve en el Ministerio, también quedó cerrada la biblioteca del barrio Islas Malvinas, porque ahí funcionamos”, precisó Pilquiñán.

El vecinalista, también hizo un pedido al gobierno provincial, para que no sea tan burocrática la entrega de bonos de gas, que a su vez, deben entregarse a quienes proveen las garrafas. “Lamentablemente se necesita de esta asistencia, pero nosotros estuvimos con 250 personas, es decir, 250 contactos cuando se podría haber evitado”, se quejó.

Desde Epidemiología de la provincia se investiga en principio, si el contagio de la funcionaria de Desarrollo Social está ligado al brote desatado en el Policlínico ADOS, donde se siguen haciendo hisopados y todavía no se tiene dimensión de la cantidad de casos que pueden arrojar positivo. Al cierre de esta nota, se habían informado 8 vinculados directamente al nosocomio, incluso, dos con domicilio en Cutral Co.