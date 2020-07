La gastronomía pronostica que tardará 8 meses en recuperarse

“Si levantan la cuarentena en octubre, acá en Neuquén la gastronomía tardará 8 meses en recuperarse”. “No es más que un pequeño paso”. “Es injusto el horario de atención (hasta las 20 hs)”. "Estoy cansado de apostar por este país". Estas fueron algunas de las frases repetidas, por encargados, meseros y dueños de bares y restaurantes en la primera jornada de reapertura en la nueva cuarentena que, por ahora, rige en el conglomerado Neuquén, Plottier y Centenario.

La alegría que expresaban los comensales y clientes que llegaban a los bares por poder salir a compartir un rato con amigos y familiares era diametralmente opuesto a la expresión de dueños y empleados del rubro gastronómico.

La postal era repetida. Algunos incluso, dijeron tener sentimientos encontrados. Abrir las puertas, nuevamente le llevó una cuota de esperanza en el largo camino iniciado -desde que se declaró la pandemia- para sostenerse económica y anímicamente. Muchos perdieron toda la inversión que respondía a los ahorros de años de trabajo. Los empleados debieron acomodarse a permanecer, sin poder trabajar y agradecer, no ser despedidos. La dignidad que otorga el trabajo, parecía historia vieja. Las 20 semanas que lleva ya esta cuarentena en la Argentina ha golpeado muy fuerte en la economía. Pero hay rubros más castigados que otros. El gastronómico es uno de ellos. La mayoría se vio obligada a incursionar en la modalidad "take away" y delivery, con más gastos que ganancias.

En la recorrida, además, hubo coincidencia en que el horario permitido de atención, hasta las 20 horas y el ingreso según la terminación de DNI, no es más que un pequeño paso.

En Crafter, uno de los empleados calificó como "injusto" el horario de atención: "la gente no cena a las 19 horas. Tenemos estrictos protocolos de higiene, por lo que realmente necesitaríamos trabajar mínimamente hasta las 23". Además, lamentó que "no todo el personal está viniendo a trabajar y nos arreglamos entre nosotros, dependiendo de la urgencia de cada uno".

Al reclamo se sumaron desde Borken diciendo que "no es lo mismo trabajar en estos horarios", y desde Ogham, una de las dueñas expresó: "Si en octubre nos dejan trabajar hasta más tarde, recién a partir de ahí, nos llevaría al menos 8 meses empezar a recuperarnos".

Por su parte, el propietario de Reymon lamentó que tuvo que “poner una verdulería porque si bien nos ayudan a pagar los sueldos, todo lo demás sigue corriendo...el alquiler, los servicios, etc. Estoy cansado de apostar en este país". Desde Club 32, la foto fue similar y con una confesión dolorosa sobre las pérdidas “que son casi insostenibles”.

Por ahora y mientras dure la actual situación epidemiológica, las autorizaciones para ocupar estos espacios son limitados. Precisamente, uno de los grandes reclamos del sector se relaciona con los hábitos y horarios para cenar, pero sólo se extendió hasta las 23 el servicio de delivery.

Mirá el informe "Cuarentena en primera persona", por 24/7 Noticias: