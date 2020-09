Estudia en la UNCO, se quedó sin trabajo y se fue a vivir a la toma

La necesidad de una vivienda y el problema habitacional lleva años en la agenda política en el país. Mientras pasan las horas y los días en una cuarentena de más de seis meses, las tomas de los terrenos en la región siguen creciendo y, al parecer, no hay una solución posible ante dicha problemática. Detrás de las usurpaciones, hay personas y consigo historias.

En los últimos 15 días, en Centenario más de 200 familias ocuparon tierras. Delimitaciones con alambrados, casillas ya armadas forman parte de la realidad en plena cuarentena. Al borde de la segunda meseta, unas 60 familias pasan día y noche en unas 30 casillas que ya construyeron.

Patricia tiene 22 años, cursa la carrera de contador público en la Universidad Nacional del Comahue. Desde que rige el aislamiento, las clases presenciales se suspendieron y a partir de ahora son virtuales.

La joven no solo no tiene acceso a la conectividad, sino que desde aquel 20 de marzo se quedó sin clases y también sin empleo: "Yo alquilaba hace 3 años, tenía un trabajo que me pagaban por hora, trabajaba así por que estudio en la universidad- Cuando empezó lo de la pandemia perdí el trabajo y le comenté al dueño del alquiler, él me comprendió y me dejó vivir un mes más sin pagar".

Pasó el tiempo y la situación empeoró. Tuvo que dejar aquel lugar en calle Leopoldo Lugones y Guillén, y con un bolso en la mano se instaló en la toma en calle Formosa y San Pedro. "Le alquilaba a una pareja mayor, me cobraban 12 mil pesos, me trataban muy bien. Pero decidí irme, porque ellos necesitan el pago mensual, viven de eso".

Patricia cursa 3er año de la carrera y su ilusión por recibirse se ve lejana, no solo por el Covid -19, sino también por una realidad que preocupa y asusta a los jóvenes, al futuro: "Me acerqué con mis cosas a vivir acá con esta gente tan humilde, una vecina me ofreció su casa y su internet para que no abandone la universidad, estoy viviendo acá en la toma con mi perrito, y la verdad que es duro, se sufre hambre y frío. Más las autoridades que brillan por su ausencia, no cobro ningún subsidio del Estado".

Detrás de cada toma hay una historia, detrás de cada historia hay una misma necesidad. No son simples "usurpadores", son la consecuencia de una necesidad que lleva años y gobiernos de turno.