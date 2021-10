Afiliados votaron en medio de curiosos incidentes

Los más de 21 mil afiliados al sindicato de petroleros privados de Neuquén Río Negro y La Pampa, estaban habilitados a votar hoy para renovar la conducción gremial, donde por primera vez en 40 años no participa el actual secretario general, Guillermo Pereyra, como candidato, pero que impulsa a Marcelo Rucci para la continuidad del proyecto.

En una jornada que tuvo varios bemoles, cuando faltaba una hora y media para el cierre de los comicios, había votado el 50 por ciento de los afiliados.

La jornada había comenzado con una temprana denuncia de fraude electoral realizada por la conducción de la lista verde, quienes convocaron a conferencia de prensa a media mañana, a pesar que hubo recorrida de autoridades del Ministerio de Trabajo de Nación como veedores del proceso.

El dato más curioso y relevante se generó con el robo de la urna 49 en el yacimiento Río Neuquén (YPF). Dos personas ya identificadas, uno de ellos no afiliado, amenazaron a los fiscales y se llevaron la urna, para luego huir a bordo de un Renault Fluence color champagne.

A poco del cierre de la jornada electoral, previsto a las 18, se presentó el presidente de la Junta Electoral, Sebastián García, en el lugar del delito, constituyéndose en la mesa con el fin de acompañar al presidente y fiscales a radicar la denuncia en la comisaría de la jurisdicción, para custodia y reserva en sede de la junta del padrón y documentación respaldatoria de lo sucedido.

Durante la tarde también se conoció un documento de la lista oficialista azul y blanca, informando que ante las denuncias de los dirigentes de la Lista Verde, La Junta Electoral del Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa, enviaron una respuesta a esa agrupación y al Ministerio de Trabajo de nación para dejar en claro “el permanente accionar rupturista de la lista verde sobre los comicios”.

El escrito enviado sostiene:

“I. En primer término se reitera todo lo dicho, lo resuelto y lo ya notificado que, inclusive ya ha sido puesto a conocimiento de la autoridad de aplicación.

II. Que se han emitido certificados de los fiscales por Uds. presentados habiendo detallado las mesas a las que fueron designados cada uno de ellos. Que en el caso de “Fiscales Generales” no han identificado siquiera someramente a la locación y/o establecimiento y/o campo recreativo al cual estarían avocados, lo cual mal se puede permitir pululen fiscales generales saltando de yacimiento en yacimiento de locación en locación, cuando específicamente se dispuso un protocolo aprobado por las autoridades de salud locales y provinciales. A todo evento y por última vez detalle esto para poder emitir la certificación si es que así lo requieren. Vuestra conducta negligente y extemporánea no puede hacernos incurrir en responsabilidad alguna.-

III. Con relación a vuestros candidatos, desde ya acreditando ello e identidad y desean fiscalizar una mesa lo podrán hacer, requiriéndoles háganos saber ello para poder efectuar el debido control documental.-

IV. Con relación a los fiscales propuestos por Uds., se le reitera que los no afiliados NO pueden formar parte del proceso -fiscales, presidentes de mesa y demás- personas no afiliadas por cuanto se estaría permitiendo que terceros tengan injerencia en la votación, por ende que personas ajenas no puedan ser fiscales de las listas y, por ende ese sea el resorte para su impugnación se rechaza.-

V. Que, otra vez -con relación- al padrón que se cumplió cabalmente lo requerido por la Dirección de Asociaciones Sindicales del MTSS, por cuanto se le hizo entrega de Pendrive. (“…Hacerle saber que debe poner de inmediato a disposición de la lista Verde y entregar, ya sea en formato papel o soporte magnético, el padrón de afiliados por establecimiento…”), se le requiere deje desvirtuar lo resuelto a su criterio antojadizo.-

VI. Ya se le ha entregado acceso al programa de seguimiento de comicios y las correspondientes claves.-

VII.- Como último punto, sobre la inexistencia de cuartos oscuros, los mismos conforme lo establecido en apartado 5.4 del procedimiento de Trabajo Seguro Covid 19 (protocolo), se encontrará un gabinete que permita disponer las boletas, seleccionar y ensobrar, todo esto aprobado por cada una de las autoridades Sanitarias Municipales, Provinciales y comunicado el Ministerio oportunamente y que genero la respuesta mediante PV-2021-75554101-APN-DNAS#MT, y asimismo notificada a cada una de las listas. Que se acompañan dichas aprobaciones de las autoridades competentes.

El documento finaliza diciendo que "por dichos motivos la manifestaciones resultan improcedentes y sin sustento factico, jurídico ni técnico alguno, así como tampoco se cuestión dicho procedimiento, con anterioridad a las elecciones en las múltiples oportunidades que tuvieron todas las listas" y piden que se abstengan de "realizar presentaciones inoficiosas y que tiene el solo fin prefabricar una inexistente situación gravosa para esa lista o el proceso”

Para hoy se dispusieron 264 mesas donde los afiliados podían acercarse a emitir su sufragio.