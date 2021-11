Exsoldados cortan el puente entre Cipolletti y Neuquén

Un grupo de exsoldados continentales de Río Negro corta desde esta mañana el tránsito en el puente carretero que une Cipolletti con Neuquén. El corte es total en sentido a la capital neuquina.

El reclamo que llevan adelante es para conseguir una pensión y cobertura de salud de guerra. Los manifestantes son veteranos continentales, no excombatientes. O sea, que no participaron activamente de la guerra, ni viajaron a las islas, pero que si colaboraron en los cuarteles en el continente, en cuestiones vinculadas al conflicto bélico de Malvinas.

A casi 40 años de la guerra, reclaman ser reconocidos como veteranos de Malvinas, por haber sido destinados a unidades militares del litoral marítimo patagónico, aunque no entraron en combate.

NOTICIA EN DESARROLLO