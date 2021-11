Se inaugura en Ruca Choroi el primer hospital intercultural del país

Se inauguró este miércoles una importante obra de Salud en la zona de Ruca Choroi, en el departamento Aluminé. Se trata del centro de salud intercultural Raguiñ Kien. Allí coexistirán la biomedicina y la medicina mapuche, y es el primero en el país con esta modalidad.

El edificio cuenta con una superficie en planta baja de 686 metros cuadrados, con un primer entrepiso de 171,6 metros cuadrados y un segundo entrepiso de 143,1 metros cuadrados. Tiene forma de medialuna y apunta hacia el este, a la salida del sol.

En las horas previas a la inauguración el gobernador Omar Gutiérrez aludió al ingreso ilegal a la Argentina de tres personas que fueron detenidas en Batea Mahuida, y subrayó que “en la provincia de Neuquén es no al narcotráfico, no al contrabando y no al terrorismo”.

Gutiérrez subrayó el esfuerzo histórico de “las verdaderas comunidades mapuche”, de las que -sostuvo- se vieron afectadas por la generalización. El gobernador señaló que es “un espacio ejemplar”, que refleja “la integración respetando la historia”.

“Comienza una nueva etapa que es fruto de todo un trabajo respetuoso, solidario, histórico”, sostuvo y prosiguió que “el primer centro sanitario intercultural de Latinoamérica abre sus puertas y es un ejemplo de encuentro en el respeto, en la diversidad de ideas y culturas y va a funcionar de manera mixta, con lo cual quienes concurran podrán ser atendidos con las dos medicinas”.

“Es un lugar emblemático, histórico, hermoso; es el respeto a nuestras comunidades, es una clara expresión de nuestro respeto y consideración a las verdaderas comunidades mapuche, que han construido en los lugares más inhóspitos, los lugares más alejados, en los cuales les tuvieron que ganar a la adversidad y a la inexistencia de servicios de infraestructura básica, poniéndole el pecho y construyendo el desarrollo”, subrayó.