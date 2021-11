Un de los emblemático relojeros de las torres, es Argentino

Andr閟 Romero, no tiene nada que envidiarles a un h閞oe de una pel韈ula de intrigas. Sin miedo y sin escalas uno se lo imagina trepando pelda駉s y descubriendo el misterioso enredo que la tecnolog韆 ancestral guarda en las entra馻s de los relojes de las torres. El Ingeniero Electr髇ico, es miembro honorario de la instituci髇 de relojer韆 m醩 importante de Inglaterra y uno de los pocos 创argentos创 que restaura y arregla relojes. Desde Bah韆 Blanca cont la historia de la relojer韆 y toda su pasi髇 en di醠ogo con MI Radio por AM550 y 24/7 Noticias.

"El origen del reloj de torre, no es un reloj que muestra la hora, sino uno que toca la hora. Los primeros relojes de torre no tienen agujas, no tienen cuadrantes, solamente tocan una campana. Si nos remontamos alrededor de los a駉s 1300 y 1400, si bien hay relojes previos, la documentaci髇 es muy poca", comenz a relatar Romero.

"Tienen gran incidencia en el aspecto religioso porque durante esa 閜oca, el d韆 se divid韆 en lo que se llamaba las horas benedictinas, que eran las horas que se usaban en los conventos para sus rezos. Entonces como el d韆 variaba seg鷑 la 閜oca del a駉, a veces le sobraba d韆s y en otras oportunidades, se les hacia de noche antes de terminar de orar. Entonces el reloj comienza a tener un uso pr醕tico", explic coloquialmente para que uno, que no entiende mucho de la vida de los relojes, se de una idea de ese mundo apasionante.

Eran tiempos d髇de los relojes de arena, de fuego o de agua, estaban de "moda", y el que se empieza implementar es el llamado "horologium, que de ah viene la palabra reloj, que termina siendo la adaptaci髇 de una palabra latina".

Andr閟 tuvo una infancia marcada por la curiosidad extrema, sin l韒ites, 搚o destripaba todo lo que encontraba para ver que ten韆n en su interior las cosas. En el mayor de los casos yo pon韆 el acento en la b鷖queda de t閏nicas m醩 avanzadas. Mis padres me apoyaban, dej醤dome hacer.

Las cosas viejas de la casa, y las no viejas tambi閚. Tampoco la bicicleta se salvaba.

Romero, estudi en la Universidad Tecnol骻ica Nacional, egresando como Ingeniero Electr髇ico. Pero la idea de la horolog韆 habitaba en 閘 y de esa manera se fue formando. En la actualidad es investigador y miembro desde 2012 del Instituto Brit醤ico de Horolog韆 que es la entidad m醩 encumbrada al respecto. Es m醩, sobre el tema, ofici como traductor de un libro. C鷐ulo que ensancha las experiencias del m鷏tiple Andr閟, que con su llamativa pluralidad que en paralelo, confluye invariablemente, en el factor estrella: La precisi髇.