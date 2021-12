"Las energías limpias son una realidad, hay que pensar la reconversión"

El secretario general electo del sindicato de Petróleo y Gas Privado, Marcelo Rucci, pasó por el aire de La Primera Mañana por AM550 , minutos antes de su asunción en su nuevo rol, reemplazando nada más y nada menos que a Guillermo Pereyra. Será a las 11 en un acto multitudinario en el estadio de Deportivo Rincón y contará con la participación de importantes dirigentes del gobierno nacional, de los gobiernos provinciales y otras organizaciones sindicales.

Ayer la Comisión Directiva del sindicato había anunciado un paro general de actividades para este viernes, pero después, al cabo de unas horas, levantó la medida. Ante esto, Rucci contó: "Nosotros veníamos hablando con las diferentes productoras por esta movilización, por algo que es histórico, como la sucesión de Guillermo Pereyra y nuestra asunción. Lo habíamos consensuado con las empresas y se ve que alguien sin autorización empezó a intimar a las empresas que tenían que estar en servicio con toda la gente. No nos pudimos comunicar y no tuvimos una respuesta rápida y por eso lanzamos el paro. Queremos que todos participen, y el derecho de los trabajadores no se lo pueden quitar, pero ya está, ya se aclaró ese tema".

En cuanto a los ejes que priorizará la nueva conducción de este sindicato tan importante en la región, Rucci aseguró: "Venimos de salir de una pandemia que nos tuvo muy mal no solo a nosotros, sino también a todos los trabajadores, en las prioridades del sindicato ese es un punto, otro es el salario, otro la seguridad".

"Trabajar para hacer realidad Vaca Muerta desde nuestro lugar. Hemos dado sobradas muestras pero falta cerrar este gran acuerdo para que todos podamos empujar. A través de la Ley había una posibilidad pero sigue parada la iniciativa. Creemos que es importante que salga respetando las autonomías provinciales, respetando a los trabajadores, y que salga de un gran consenso, no de una imposición".

En cuanto al futuro, Rucci adelantó: "sabemos que las energías limpias son una realidad. Hay que seguir pensando en la reconversión de la actividad petrolera, pero tiene que ir acompañado de tiempos y proyecciones. Hoy estamos parados en uno de los yacimientos más grandes del mundo. Es momento de explotar lo que tenemos y de pensar en lo que se viene".