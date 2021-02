No hubo propuesta para ATEN; vuelven a reunirse mañana

En la reunión de la noche del miércoles entre el Gobierno provincial y el gremio docente ATEN no hubo propuesta salarial y fueron convocados este jueves al mediodía. Marcelo Guagliardo , Secretario General de ATEN confirmó que el gobierno no presentó ninguna propuesta: "Nos anunciaron que no tienen la propuesta salarial que venimos a buscar" remarcó.

Asimismo, recordó que este jueves a las 18 serán las asambleas que "son las que tienen la última palabra".

El encuentro de este miércoles estaba previsto originalmente a las 17 en el edificio de Rentas, pero minutos antes del horario pautado se informó desde el gremio que "por razones que desconocemos, el Gobierno provincial nos informa que se posterga la mesa de negociación salarial". Finalmente se dio alrededor de las 20. La reunión es clave para el inicio de clases presenciales el próximo 3 de marzo.