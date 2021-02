“Un funcionario cobra hasta 8 veces más que un terapista”

En medio del escándalo por la manipulación política del plan de vacunación contra el Covid, que terminó con el ministro de Salud de Ginés González García en su cargo, el sistema de salud neuquino vuelve al tapete tras el reclamo por el colapso del servicio de terapia intensiva del hospital más importante de la provincia, el Castro Rendón. No es ingenua la comparación, pero tras el fracaso de la conciliación entre el gobierno neuquino y los 11 médicos terapistas, el abogado de estos últimos comparó: “Un médico cobra de base 80.000 pesos y un asesor o en cualquier otro rubro un funcionario cobra cuatro, cinco u ocho veces más. Es urgente atender que la sobrecarga que tienen estos médicos no se condice con la paga”.

En este contexto, este viernes también se conoció que cinco médicos emergentólogos del hospital Castro Rendón renunciaron por la sobrecarga laboral. A esto se le sumó la confirmación que la conciliación obligatoria iniciada tras el recurso de amparo por la crisis en Terapia Intensiva fracasó y vuelve a la justicia.

Así lo confirmó a 24/7 Noticias, Hernán Kees, abogado que representa a los médicos. Aseguró que, en un principio hubo voluntad de diálogo, pero quedaron muchos puntos de la demanda sin solucionar. “El diálogo es parcial porque el Estado está condicionado a dialogar en ciertas cosas. Los médicos entendieron que el problema requería una solución integral, no un parche”, dijo sobre las negociaciones alcanzadas en las tres audiencias realizadas entre los médicos y los directivos del nosocomio y referentes del Ministerio de Salud de la provincia. No obstante, en ese ámbito, acordaron volver a un régimen anterior y reducir la intensidad de las guardias, aunque no garantizaron las salas de monitoreo solicitadas como tampoco un aumento en los salarios, tal como venían reclamando los médicos. También expresó que en este contexto se evaluó la posibilidad de presentar la renuncia masiva a partir del próximo mes, en caso de no hallar una pronta solución.