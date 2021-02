Primera oferta salarial para estatales; hoy es el turno de ATEN

El gobierno propuso para los estatales, un incremento del 12 % sobre el salario básico y adicionales remunerativos y el pago de una suma no remunerativa no bonificable por el término de 4 meses. Además, se ofreció una bonificación extraordinaria de 15 mil pesos, no remunerativo y no bonificable, en dos cuotas de 7.500 pesos, dentro de la segunda quincena de marzo y abril. El primer encuentro fue con ATE, replica la misma oferta con UPCN, Viales y hoy jueves será el turno de ATEN, que mañana tiene asambleas de cara al inicio del ciclo lectivo el 3 de marzo.

La reunión para los estatales se realizó al mediodía en la sede de Av. Del Trabajador y contó con la participación de Guillermo Pons, ministro de Economía y Hacienda; Juan Pablo Ponchiardi, subsecretario de Gobierno; y Juan González López, subsecretario de Fortalecimiento Institucional y por ATE, su secretario general, Carlos Quintriqueo, y los dirigentes Mario Sepúlveda, Andrea Gatica y María José García Crespo.

Este es el acuerdo preliminar:

Se firmó un acta acuerdo y se pasó a un cuarto intermedio para definir si se rubrica o no. Este jueves es el turno de ATEN, teniendo en cuenta que vienen los docentes de un cuarto intermedio de la semana pasada. Por ello, las asambleas previstas para definir el inicio de clases se pasaron para el viernes 26 a las 18hs.