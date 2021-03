Un juez neuquino denunciado por violencia de género

Un juez de Garantías de Neuquén fue denunciado por su ex pareja por “violencia económica, física y psicológica” ante la Oficina de Violencia del Poder Judicial. Si bien la causa es de enero de 2020, tomó estado público el miércoles pasado miércoles durante una audiencia de determinación de pena, y fue visibilizado por el abogado defensor de un imputado, quien recusó al magistrado –que debía pronunciarse por un caso de violencia de género- con el argumento de que ese antecedente lo inhibiría para resolver.

Según la constancia que el abogado Marcelo Hertzriken Velasco aportó en el planteo de recusación, el 30 de enero del año pasado a las 14.15, el juez de Garantías Gustavo Ravizolli fue denunciado por su ex pareja, Carolina Biondini, con quien convivió hasta el 14 de ese mes.

La mujer denunció que Ravizzoli “hizo abandono” del hogar llevándose consigo “documentación personal, dinero en común, las llaves de una camioneta y de la vivienda” –incluido el control remoto de la alarma y el código- y “hasta sus estudios médicos de un tratamiento oncológico”, y que “desde ese día” no tuvo más contacto con él. Señalo que, sin embargo, “recibe llamadas telefónicas de números desconocidos que la deponente presume son de su marido o de personas allegadas a él con el objetivo de intimidarla”.

El texto de la denuncia, firmada por el director de la Oficina de Violencia, Juan Pablo Durán, consignó además que la mujer “sufrió situaciones de violencia por parte de Ravizzoli en el hogar, rompió cosas comprometiendo la integridad física de la dicente”.

Más adelante señaló haber recibido llamadas telefónicas de personas y números desconocidos pero que le advertían de “reventarle la puerta”.

Ante ese cuadro, la mujer solicitó la aplicación de medidas cautelares en el marco de la ley 2785, y la Jueza de Guardia, Gabriela Ávila, resolvió que por el plazo de 15 días que “Gustavo Ravizzoli, con paradero actual desconocido, deberá abstenerse de realizar actos de intimidación, perturbación o amenazas, como también ejercer violencia física y/o verbal hacia Carolina Biondini y su grupo familiar; o llamadas telefónicas o mails”. Y dictó también una prohibición de acercamiento a menos de 200 metros” de la mujer, y rondines policiales por el plazo de 15 días.

Un abogado lo hizo público

Durante una audiencia de determinación de la pena, en la causa Montt Oscar Roberto y otro s/robo con arma, el tribunal integrado por Laura Barbe, Gustavo Ravizzoli y Mario Tommasi debía resolver el monto de la condena, la que se vería unificada con otro expediente en el que Montt está imputado por violencia de género en Mendoza.

El defensor del imputado, Marcelo Hertzriken Velasco, planteó como cuestión preliminar la recusación de Ravizzoli.

“El abogado defensor presentó una recusación por dudas razonables de imparcialidad, dado que este caso presupondrá valorar antecedentes condenatorios de Montt por violencia de género, y el juez en cuestión está denunciado como violento de género por su consorte”, leyó la jueza Barbe antes de iniciar la audiencia.

“He efectuado esta recusación, conforme el artículo 42, cuando hay sospechas o dudas razonables acerca de su imparcialidad merece ser apartado”, argumentó Velasco.

“Esto no es una cuestión menor, porque los jueces que son cuestionados o criticados o que tienen actuaciones judiciales de estas características, cuando les toca juzgar o imponer penas, hacen gala de una ejemplaridad que no tienen para sus conductas diarias”, señaló el abogado. “Es decir –agregó- aplican condenas sobre otros pero no hacen una visión introspectivas sobre sus propios actos”.

“La señora Carolina Biondini ha sido consorte del doctor Ravizzoli, ha denunciado en la Superintendencia del Poder Judicial y en el juzgado de Familia, el incumplimiento de los deberes de asistencia familiar; ella es enferma oncológica y se la privo de su obra social y recibe una exigua cuota alimentaria”, destacó.

Finalmente destacó que en el foto neuquino “hay una denuncia social y colectiva de diferentes organizaciones respecto del doctor Ravizzoli quien, en una presentación ante la jueza de Familia (María Julieta) Vasvari, le prohibió a su ex cónyuge que mencionara su apellido, en una suerte de bozal legal”.