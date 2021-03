Chos Malal: Tiene 7 años y no la aceptaron en la escuela por asma

El regreso a las aulas en todo el país, y en particular en Neuquén fue muy esperado. Este 3 de marzo algunos chicos tuvieron la suerte de volver a ponerse su guardapolvo o uniforme, y a eso le agregaron barbijo y alcohol en gel a la mochila para partir rumbo "al cole". Pero otros no pudieron, tal es el caso de Agostina, una niña oriunda de la localidad de Chos Malal.

La pequeña tiene 7 años, y según cuenta su mamá Johanna, ella padece desde pequeña de asma y tiene controles cada 3 meses en Neuquén. Con la pandemia esos chequeos debieron suspenderse por los cuidados sanitarios y las restricciones. En la escuela, en una reunión organizada en las últimas horas y conociendo sus antecedentes, le pidieron un certificado de un neumonólogo que la habilite a tener clases presenciales, pero como en su localidad no hay médicos especialistas en esa rama, debe viajar 400 km hasta Neuquén. Johanna llamó a la clínica en donde se atiende siempre su hija, y le dieron turno recién para el mes de abril... Mientras tanto, la niña se queda sin asistir presencialmente a clases, como el resto de sus compañeritos.

"En la escuela me piden una constancia y el historial clínico por el asma. Por eso debo llevarla a Neuquén para que médico especialista la evalúe. El problema es que pedí turno con la clínica y recién hay para el mes de abril. Les dije que no podía esperar tanto, pero no tuvieron otra respuesta, salvo que me arriesgue a hacer 400 km y vea si la neumonóloga tiene un sobre turno, y eso no lo puedo hacer".

Johanna contó que en caso de poder viajar a Neuquén con su nena, debe llevar a sus otros dos hijos que ya empezaron las clases, porque no tienen con quien quedarse. En relación a la solicitud del establecimiento escolar, la mamá aclaró: "La seño y la directora me dijeron que no solo a los niños les piden eso, sino también a los docentes de riesgo, pero no es fácil conseguir turnos de un día para otro".