El paro de enfermeros causó problemas en hospitales

El paro que realizan los enfermeros de hospitales públicos en rechazo al acuerdo alcanzado entre ATE, UPCN y el gobierno por el 12 por ciento de aumento salarial, derivó en un colapso del servicio de salud que ofrecen al menos cuatro grandes hospitales de la zona.

Según pudo averiguar www.mejorinformado.com en los hospitales Castro Rendón, Heller, Centenario y Plottier contabilizando trabajadores eventuales que no pueden adherir al paro, algunos profesionales que no se sumaron a la medida de fuerza, hay un recargo permanente a todos los que permanecen cumpliendo tareas y los jefes que se encuentran trabajando a la par del personal, no se pueden completar los equipos mínimos para garantizar la atención.

En algunos de esos hospitales los mismos equipos, sin recambio y sin descanso, están trabajando desde el miércoles pasado . Esta situación obliga a no permitir ingresos de nuevos pacientes, o hacerlo sólo en función de las altas que se pueden otorgar.

Según explicaron los enfermeros en un comunicado, "se tuvieron que bajar las camas por falta de personal y no se esta pudiendo derivar por que tampoco hay camas disponibles ni en otros hospitales, ni en privados."

Desde el ministerio de Salud sólo se espera que la justicia se expida respecto a la legalidad del paro, que fue formalmente comunicada por ATE nacional. Esta conducción pertenece a una facción diferente a la que lidera la provincia encabezada por Carlos Quintriqueo, por lo que las negociaciones locales son casi improbables. También hay que recordar que UPCN aceptó la propuesta del gobierno.

Los trabajadores están exigiendo " un aumento del 40 por ciento, más actualización por IPC, pase a planta de los trabajadores eventuales y/ o contratados, 6horas de trabajo para enfermería y que se declare el trabajo insalubre."