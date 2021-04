Paro Nacional de colectivos: la UTA Neuquén se suma

La UTA anunció un paro en el país para el lunes, fue informado luego del "fracaso" de tres reuniones en el Ministerio de Trabajo de la Nación. Piden mejoras salariales y ser incluidos en la vacunación contra el coronavirus . Autobuses Neuquén adherirá a la medida informó Claudio Coronel, secretario adjunto de UTA Neuquén: "Nos pondremos frente a los portones de la empresa y no dejaremos salir a nadie. Todo dependerá de lo que se resuelva en Buenos Aires".

El Consejo directivo de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) dio a conocer la medida este jueves por la noche, luego de "meses de audiencias sin resultados ante el ministerio de Trabajo de la Nación. Nos han dado respuesta alguna a los pedidos salariales, ni tampoco al reclamo de ser incluidos en un plan de vacunación contra el COVID-19, tanto para los trabajadores del área metropolitana de Buenos Aires como para los del interior del país", reclamaron en un comunicado.

Sobre las motivaciones del paro, afirmaron que se realiza porque no les reconocen las paritarias: "No podemos conversar con los empresarios porque dicen que no pueden dar un sí de lo que pedimos de acuerdo a la inflación del 2021, porque el Gobierno no les dio pautas ni el subsidio. Segundo es la vacuna, somos trabajadores esenciales y no la hemos podido recibir.