Autoconvocados de Salud volverán a cortar rutas este miércoles

El cobro de los sueldos el pasado sábado, no solo no conformó a los agentes de salud en Neuquén, sino que los dejó aún más indignados, ya que el aumento percibido "no fue suficiente" y hubo descuentos a muchos trabajadores por las jornadas de paro. En este contexto, hoy los trabajadores autoconvocados de la salud fueron a buscar explicaciones al respecto, y se encontraron con las puertas cerradas del Centro Administrativo Ministerial (CAM) donde funciona el Ministerio de Salud.

Los autoconvocados de Salud, esta mañana en el CAM (Foto gentileza)

En las asambleas interhospitalarias finalmente, y como se había anunciado, se decidió endurecer el reclamo en los próximos días. Por lo pronto, mañana miércoles, los autoconvocados volverán a cortar rutas. Tal como sucedió en las pasadas semanas, la denominada "ruta del petróleo", conexión indispensable con la industria de Vaca Muerta, será la vía que sufrirá los bloqueos de tránsito, en un lugar específico todavía a definir. Además, el jueves habrá acciones en cada uno de los hospitales de la región, y el viernes una nueva "caravana con la comunidad" convocada en todas las ciudades a las 18 horas.

Recordemos además que mañana ATE Rio Negro también se manifestará, y cortará de manera total los Puentes Interprovinciales Neuquén-Cipolletti. Habrá también un paro de 24 horas en el marco de la jornada nacional de lucha planteada por la CTA Autónoma a la cual el sindicato adhiere.