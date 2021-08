Termina el feriado y vuelven los cortes a la provincia

Culmina el fin de semana largo, en el que muchos aprovecharon y decidieron viajar hacia la cordillera, aprovechando un día más de descanso. Sin embargo, todos aquellos que se fueron, tendrán que tener en cuenta en el regreso que desde este martes y hasta el jueves habrá cortes en rutas y puentes de la provincia de Neuquén.



"No hubo convocatoria del Gobierno para darnos respuestas a las demandas. Así que acamparemos y cortaremos las rutas de la provincia", afirmaron desdela organización social Fol de Neuquén.

Mediante un comunicado informaron que habrá cortes y ollas populares en toda la provincia: "Luego de esperar por una semana la convocatoria del gobierno provincial, las organizaciones sociales desarrollarán acciones sobre las ruta en las próximas 72 hs. Esto, en virtud de la ausencia de una convocatoria tal cual se había comprometida la ministra de Desarrollo Social y Trabajo, Adriana Figueroa, y la falta de respuestas".



Además, indicaron que el gobierno no solo no escucha, sino que además en la misma semana "que esperábamos una reunión, el gobierno recortó el pan de los merenderos y comedores, ya que no les pagó a las panaderías que tienen el convenio de provisión de pan".



Por último afirmaron que reclaman "trabajo genuino y obras públicas en los barrios populares. Mientas el gobierno sigue sin respuestas, la inflación crece mensualmente golpeando los ya magros ingresos de las familias sin trabajo, que subsisten en base a changas o trabajos precarios. Y una situación dramática de más de 45% de pobreza y 23 % de indigencia. Fruto de la responsabilidad del gobierno, los cortes se llevaran a cabo los días martes, miércoles y jueves en rutas y puentes de la provincia".

Días: Martes 17, miércoles 18 y jueves 19, desde las 10 de la mañana

Puente carretero

Tercer puente

Senillosa puente Carancho

Zapala

Chos Malal

Y acciones en cutral Co, Junín de los Andes y Chañar

Por eso mismo, a todos los que decidan retomar el regreso en el día de mañana, es decir este martes 17 de agosto, deberán tener en cuenta de dichas medidas de fuerza que harán que el tránsito esté interrumpido varios sectores, según informaron, por 72 horas.