Este miércoles volverán los cortes en el centro neuquino

Luego de haber realizado protestas por 48 horas en la Avenida Argentina y sin haber recibido respuestas por parte del Gobierno provincial, las organizaciones realizarán ahora un acampe este miércoles 29 desde las 9:30 horas en el centro neuquino.

"En la última reunión, hace 15 días, funcionarios se habían comprometido a generar una nueva propuesta en virtud del carácter insuficientes de la oferta inicial. Sucede que la propuesta oficial de trabajo y obras públicas no alcanza ni siquiera al 1% compañeros/as desocupados, no incluye continuidad y no incorpora fondos provinciales. Así también, la obra municipal comprometida tampoco está. Funcionarios municipales desmienten a funcionarios provinciales", señalaron en un comunicado.

"Seguimos en una ferrea negativa del Estado en aumentar la asistencia social cuando crece pobreza y sigue la inflación. El gobierno pretende que con la misma cantidad de alimentos hagamos frente a cientos de familias nuevas que se acercan los centros de asistencia alimentaria", continuaron.

La protesta, que lleva ya varios meses, está organizada por el Frente de Organizaciones en Lucha (FOL), Polo Obrero (PO), Frente Popular Darío Santillán (FPDS) y la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP). Piden puestos de trabajo y asistencia para las familias.