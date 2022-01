Aseguran que es crítica la ocupación de camas en Neuquén

La médica neuquina Luciana Ortíz Luna publicó en sus redes sociales durante el fin de semana que la provincia está en una situación crítica en cuanto a ocupación de camas de terapia intensiva por el marcado crecimiento de casos de los últimos días: "Estar en los hospitales nos da un pantallazo concreto de lo que pasa en Neuquén. La cantidad de casos es exponencial. Se siente la presión en las guardias, los centros de salud y de testeo, pero no de vacunación" aseguró este mediodía en el Noticiero Central de 24/7 Canal de Noticias.

"Ocurrió lo que habíamos anunciado. Se cerraron las unidades de atención Covid. El DUAM no está funcionando, el Castro Rendón no tiene más camas. Tuvimos que internar pacientes muy jóvenes nuevamente en las guardias. Se nota demasiado la sensación de no querer volver a pasar por lo mismo".

Confirmaron 20.502 contagios y 23 muertos en Argentina

En relación con las medidas tomadas en los últimos tiempos y el intento de intensificar la campaña de vacunación, Ortíz Luna aseguró que "no alcanza todo el esfuerzo que se está haciendo. Los pacientes internados no están vacunados, con lo cual los porcentajes que vemos a diario no son ciertos".

Además, a pesar de que todavía no está confirmado de manera oficial, la médica sostuvo: "Por supuesto está circulando la Ómicron y la Delta. La situación es muy preocupante. La Ómicron da pocos síntomas, mucho cansancio, vemos albañiles que llegan con estos síntomas. Y muchos bebes con bronquiolitis y que luego se confirman con Covid"

"Ayer internamos a 7 pacientes graves, y algunos terminales. Cuando les preguntamos por qué no se vacunaron ninguno tiene un argumento sólido. Todos nos dicen que se arrepienten de no haberse vacunado, y nos piden por favor que los ayudemos. Todas las vacunas son buenas, aplíquense la 3ra dosis, y sigan usando el barbijo. Se los ruego, vacúnense" pidió Ortíz Luna.

Sobre el cierre de las unidades Covid en los distintos nosocomios, la doctora aseguró no entender el motivo: "Están tapando huecos sin una planificación concreta. Me parece buenísimo que tengamos un hospital de acá a 10 años, pero mientras qué hacemos con la gente. En el mundo se ve que se sigue necesitando de los servicios de salud".