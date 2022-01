La lluvia ayudó a controlar el fuego en el Lago Martin

Debido al trabajo desarrollado por cuadrillas de la Administración de Parques Nacionales, del Servicio de Prevención y Lucha contra Incendios Forestales de Bariloche y El Bolsón, este domingo no hubo un crecimiento significativo de los focos de incendio en la zona de Lago Martin. Además, se deben tener en cuenta las condiciones del tiempo en relación a que hubo algunas precipitaciones, se registró una baja de la temperatura y un aumento de la humedad relativa. Sin embargo, algunos focos se mantienen activos. Hasta el momento, la superficie afectada es de 5.935 hectáreas.

Desde el sábado se abrió el ingreso a la zona de El Manso, pero sigue cerrado el acceso a Steffen y Villegas. A su vez se dejó en claro que ante las variaciones climáticas que puedan suceder en las próximas horas, no se descarta la posibilidad de tomar medidas restrictivas para resguardar la seguridad de las personas que transitan y/o habitan en la zona.

Durante este domingo continuaron las tareas preventivas, cuidado de estructuras y viviendas en la zona de Villegas y El Manso por parte de Bomberos Voluntarios con móviles y equipos de agua, bajo la coordinación de la Secretaría de Protección Civil de Río Negro.

Se destinaron 13 agentes del SPLIF provincial distribuidos en inmediaciones de la Seccional Villegas junto a brigadistas de la Administración de Parques Nacionales, y en Cohuin – Co mientras que 3 en apresto en las poblaciones de El Manso. EL SPLIF también dispuso un camión cisterna de 5 mil litros.

La Administración de Parques Nacionales afectó 66 agentes para la asistencia y asesoramiento a pobladores y comunidades, combate, comunicación, logística, reconocimiento y análisis del comportamiento del fuego, con nueve móviles. En cuanto a los medios aéreos se comunicó que estuvieron disponibles, pero no pudieron operar debido a las condiciones meteorológicas. Actualmente, la infraestructura vial, las líneas de comunicación y las viviendas no presentan afectación, al tiempo que no se requiere apoyo logístico/operativo extra.

Las condiciones hoy

Para este lunes se espera una máxima de 15 grados, viento de entre 25 a 35 km/h del sector noroeste u oeste aumentando durante la tarde a 40 -50 km/h, con ráfagas superiores en intensidad de hasta 70 km/h. Se aguarda cielo nublado con probabilidad de lluvias aisladas. Por otro lado, se informó que las precipitaciones, registradas por la Estación Manso - Los Alerces, acumularon 115 mm de lluvia.