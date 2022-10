Neuquén, Tierra del Fuego y San Juan en la mira de China

La administración de la República Popular China, con el mando de Xi Jinping, tiene en la mira a América Latina y en especial a la Argentina, entre otras razones por su ubicación estratégica, por la permeabilidad de sus gobernantes y también por coincidir con su expansión de poderío económico y militar. La instalación de la Estación Espacial en territorio neuquino, en un área donde sólo actúan los miembros del poderoso ejército chino, socava los objetivos científicos para ubicarse en un valioso punto de dominio de información aérea y belicosidad espacial.

Esa polémica instalación cercana a la localidad neuquina de Las Lajas es seguida de cerca por países y analistas del mundo democrático occidental. Es más: el propio Congreso argentino ha solicitado información sobre las reales actividades que se llevan a cabo en esa estación espacial.

El largo brazo expansivo de la potencia oriental, que se vale de inversiones millonarias e iniciativas que ocultan los verdaderos objetivos, además de apuntar a Neuquén, también lo hace con Tierra del Fuego y con San Juan.

En el fin del mundo

Hace pocas horas también salió a la luz otra inversión china llena de interrogantes sobre sus reales motivaciones, más allá de la promesa de inversión de unos 1250 millones de dólares. Se trata de un proyecto de reactivar una base naval en Tierra del Fuego para desarrollar una planta de fertilizantes con infraestructura portuaria para el ingreso y egreso de naves con bandera china. Fue el gobernador fueguino Gustavo Melella el que impulsó la firma de un convenio con su par de la provincia china de Shaanxi, Zhao Yide.

La jugada de la empresa oriental Shaanxi Coal Group se asemeja asombrosamente a todas las inversiones chinas que se presentan en América Latina: proyectos que supuestamente inyectan millones de dólares, que generan hipotéticos puestos de trabajo pero que nada dicen de su impacto ambiental negativo ni mucho menos de las apetencias geopolíticas relacionadas con el régimen de la administración de Xi Jinping.

A esto se agregan otros elementos: un llamativo desprocesamiento de empresarios chinos en Tierra del Fuego, a través del gobernador, involucrados en otro intento fallido de radicación de empresas y construcción de un puerto en Río Grande. Esa medida –pedida por el gobierno a la justicia fueguina- satisfizo de tal manera al embajador chino en Argentina que rápidamente se aceleró la nueva promesa de instalación en las costas del Canal de Beagle.

Por otra parte, también despierta rechazos el emplazamiento chino en un punto estratégico para la navegación internacional (la unión de los océanos Pacífico y Atlántico que utiliza todos los años la masiva flota pesquera de ese país) y para el dominio del sur del mundo. A esto se le agrega el impacto negativo en el ecosistema valioso que tiene la Isla, en especial por la producción natural de turba y la riqueza biosistémica de Península Mitre.

Este proyecto chino en Tierra del Fuego también impacta de lleno en el gobierno nacional, por cuanto el ministro de Economía Sergio Massa lo rechazó de plano, pero su Secretario de Industria José Ignacio De Mendiguren, asistió a la firma del acuerdo y aplaudió la iniciativa. También lo hizo el embajador argentino en China, Sabino Vaca Narvaja.

Mirar la luna en San Juan

Como sucede con la Estación Espacial china asentada en territorio neuquino, la instalación de un Radiotelescopio CART en San Juan satisface al mundo científico nacional y seduce al gobierno de Sergio Uñac y a la administración argentina, especialmente a través de la cartera de Ciencia y Técnica.

Sin conocerse fehacientemente los objetivos intestinos del proyecto, en especial sobre la información que manejará China a través de la observación del espacio aéreo, se detalló que se instalará una antena parabólica del telescopio que tendrá 40 metros de diámetro en el Departamento Calingasta de San Juan.

Para el gobernador sanjuanino no hay nada de secreto ni sensible en este proyecto. "Esto va a tener importantes beneficios. Este proyecto va a ayudar a las instituciones universitarias de ambos países y a futuras generaciones", dijo. Además, destacó que el radiotelescopio brindará un entorno privilegiado para la formación profesionales argentinos y extranjeros, mediante herramientas con tecnología de punta.

El CART se emplazará a unos 250 Km de la Ciudad de San Juan en la estación espacial que fue inaugurada en 1964. El instrumento principal de la Estación Cesco es el Telescopio Astrográfico Doble, único instrumento en su tipo en el hemisferio sur, con el que -entre otros trabajos de gran importancia- se tomaron fotografías del cometa Halley, durante el pasaje de 1986. En el gobierno aseguran que este proyecto financiado por China no tiene fines militares y que sólo responde a un aporte más a la comunidad científica. Pero esto no despeja las dudas y sospechas sobre otro emplazamiento de China en un área sensible como es el poderío de observación espacial financiado por Beijing.