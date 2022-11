Confirmado: Figueroa llevará a la intendenta de Plottier en la fórmula

En un acto llevado a cabo en el límite entre Neuquén y Plottier, el diputado nacional Rolando Figueroa presentó públicamente a la intendenta de esa última localidad, Gloria Ruiz, como su compañera de fórmula en la disputa por la gobernación neuquina del año próximo.

Ambos hablaron en la presentación oficial que además de simpatizantes y adherentes, también reunió a quienes ya han sido nominados a diferentes cargos, entre ellas a la médica Luciana Ortíz Luna, propuesta para encabezar la lista de candidatos a diputados provinciales.

Tanto Figueroa como Ruiz destacaron el rol de la mujer que pretende asignar el espacio político, al tiempo que reiteraron los ejes de campaña que llevarán adelante. En este sentido, se recordaron las adhesiones que le siguieron a la jefa comunal de Plottier, como el intendente de Añelo, Milton Morales, el exjefe comunal de Caviahue Oscar Mansegosa (que aspirará a ese cargo) y a quien también será candidato a la municipalidad de Loncopué, Daniel Soto.

En el encuentro se adelantó que en los próximos días también se darán a conocer otras adhesiones de sectores políticos y de referentes comunitarios de varias localidades neuquinas que participarán del espacio como candidatos.

“Estamos listos"

Figueroa señaló que "estamos listos, cuando ustedes quieran pongan la elección” y agregó que su proyecto propone que “cuando un intendente piense distinto se lo escuche; porque algo de razón debe tener. Porque no está hablando por sí mismo, sino por sus vecinos. Por eso es fundamental tener una intendenta acompañando la fórmula; porque tenemos como política acompañar a cada localidad”.

“Gloria es una mujer humilde y luchadora que no le pidió permiso a nadie para ser intendenta, por eso me acompaña en la fórmula”, afirmó.

En este sentido, dijo que proyectan regionalizar la provincia para descentralizar el Gobierno, “así cada vecino va a tener acceso a funcionarios con poder de decisión”. “Federalismo es que tengamos todas las mismas oportunidades, y para eso le tenemos que pegar un gran sacudón a las injusticias. Nuestro mensaje es de futuro y nuestro objetivo es otorgar de una vez por todas las oportunidades que todos los neuquinos están esperando”, recordó al mismo tiempo.

Por su parte, la candidata a vicegobernadora Gloria Ruiz dijo que los unió el propósito de cambiar el rumbo de la provincia, “para eso Rolo me transmitió convicción, compromiso y el valor del diálogo”. También destacó el lugar que ocupan las mujeres en este nuevo espacio, “porque todo el tiempo se habla de los lugares que debemos ocupar en política, pero cuando llegamos a esos lugares muchas veces no tenemos voz. En cambio, sepan que aquí hay lugar para todos y para todas”.

Por otra parte, recordó que durante sus tres años de gobierno en la ciudad de Plottier no fue escuchada por el poder provincial, “he planteado millones de problemas y, lamentablemente, por ser de otro color político no he recibido el acompañamiento necesario; o por el solo el hecho de no estar de acuerdo con algunas decisiones del gobierno provincial. Por eso destaco la gran valentía de Rolando en este enorme desafío”.

Gloria Ruíz reconoció los valores y la transparencia de la propuesta encabezada por el diputado nacional y se señaló: “Rolando Figueroa va a ser el próximo gobernador de la provincia”.